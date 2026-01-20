Az új, könnyebben elérhető és olcsóbb előfizetés először az árérzékenyebb piacokon (például a világ egyik legnépesebb országában, Indiában) indul a helyi internetfelhasználókat célozva, később pedig több piacra is terjeszkedni szeretnének – írja a hwsw.
A cég elmondása szerint a ChatGPT Go hamarosan minden piacon elérhető lesz, ahol létezik az alap program, amely 2 990 forintos havi előfizetési díjjal rendelkezik.
A fogyasztói mesterséges intelligencia piacon tapasztalható verseny fókusza áthelyeződött a napi használatra és az elérhető árazásra, szemben a fejlett modellek ígéretével. Ez főként igaz azokra a piacokra, ahol a megfizethetőség és a mobilplatform a növekedés kulcs.
Az új terméknek köszönhetően az ingyenes felhasználók több előnyt kapnak a középső szinthez, a Plus és a Pro ajánlatok pedig a heavy usereket és a szakembereket célozzák meg.
A ChatGPT Go legnagyobb előnye, hogy széleskörű hozzáférést kínál magasabb árazás nélkül, legyen akár szó a legújabb GPT-5.2-es modellről vagy az ingyenes csomaghoz mérten tízszer több üzenetről, fájlfeltöltésről és képgenerálási lehetőségről.
A ChatGPT Plus havi 8 990 forint még ennél is magasabb korlátokat kínál az üzenetek, fájlfeltöltések, memória és kontextus terén. A program emellett hozzáférést biztosít a Codex kódolóügynökhöz, és főleg a mélyebb érvelést igénylő feladatokhoz ajánlják, mint például a tartalom- és dokumentumkészítés, tanulás és kutatás, vagy adatelemzés.
A havi 89 900 forintos ChatGPT Pro ezen felül a legújabb funkciók kutatási előnézetben való hozzáférését teszi lehetővé a haladó felhasználónak.
Az új csomag bevezetésével egy időben az OpenAI megerősítette azt a hírt is, hogy elkezdi tesztelni a hirdetéseket egyes amerikai felhasználók számára, főként az ingyesen és a Go csomagok terén, míg a Pro csomagok hirdetésmentesek maradnak.
