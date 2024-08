Tavaly ősszel jelent meg a kínai Unitree robotikai cég második generációs robotkutyája, a Go2 típus, amely a lenyűgöző trükkjeivel és GPT képességeivel keltette fel a fogyasztók figyelmét. A vállalat most Unitree Go2-W néven piacra dobta a kerekes változatot, amely egyes felhasználási szituációkban az alapmodellhez képest jóval hatékonyabb lehet – áll az Unitree közleményében.



A legfontosabb újítás, hogy a 3 kg-os hasznos teher szállítására képes Unitree Go2-W a kerekeknek köszönhetően, akár 70 cm magas akadályokon is képes áthaladni. Ezzel szemben a nem kerekes változat csak 17 cm magas lépcsőket, vagy egyéb akadályokat tud átlépni. Kerekes üzemmódban a Go2-W lábai aktív lengéscsillapítóként is működnek, mentesítve a karosszéria és a fedélzeten lévő érzékelők rázkódását.



A robot lábainak végén 7 colos gumiabroncsokkal szerelt motorok találhatóak, így a Go2-W síkban is tud haladni, de igazítani is tudja a kerekek dőlésszögét a terepviszonyoknak megfelelően. A kerekeket hajtó motorok blokkolhatóak, így az sem jelent gondot, hogy a robot nagyobb kihívást jelentő terepen mozogjon, lépcsőn másszon, vagy akrobatikus manővereket hajtson végre. A kerekes felépítés továbbá egyenes felületeken sokkal hatékonyabban, kevesebb energia felhasználásával képes gurulni, mint az alapmodell.

Világít a sötétben, de fél napos túrákra ne vigyük magunkkal

A Go2-höz hasonlóan a W változat is a Unitree saját fejlesztésű 4D LiDAR-jával és nagylátószögű kamerákkal van ellátva, valamint nyolcmagos processzort, Wi-Fi-t, 4G-t és Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot is tartalmaz. A 15 000 mAh-s akkumulátora, akár négy órányi üzemidőt biztosít, valamint támogatja a gyorstöltést a minimális állásidő érdekében.



A készülék első világítással is rendelkezik, amelynek köszönhetően sötétben is képes a munkavégzésre. A specifikációk tartalmaznak egy hangfunkciót, ez megegyezik a nem kerekes modellben található nyelvi GPT motorral.