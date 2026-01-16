A Revolut egyik korai befektetőjének értesülése szerint hamarosan önálló alkalmazásként indul el a Revolut GlobalHire, a vállalat Employer of Record (EoR) szolgáltatása. Vagyis a továbbiakban a GlobalHire nem csupán egy ökoszisztémán belüli funkció lesz, hanem egy dedikált, külön applikációval elérhető megoldás. A Revinfo szerint a funkció kifejezetten a nemzetközi munkaerő-felvétel legnagyobb kihívásaira fókuszál.

A lap azt írja, hogy a GlobalHire egy EoR-szolgáltatás, aminek a lényege az, hogy a felvett munkavállalók esetében a Revolut jogilag munkáltatóként lép fel, miközben egy másik vállalat számára végzik el a tényleges munkát.

A szolgáltatás segítségével akár 160 országból is alkalmazhat munkavállalókat a cégek anélkül, hogy leányvállalatot, helyi céget vagy bármilyen jogi entitást kellene létrehozniuk. A cikk szerint a Revolut a bérszámfejtést, a juttatásokat és béren kívüli elemeket, az adózást és járulékfizetést, valamint a helyi munkajogi és szabályozási megfelelést is teljes körűen intézi.

A GlobalHire célja az, hogy a globális toborzást radikálisan leegyszerűsítse, mivel a nemzetközi foglalkoztatás egyik legnagyobb akadálya eddig a jogi, adózási és adminisztratív komplexitás volt. A megoldással lényegében úgy vehetnek fel külföldi munkavállalókat a vállalatok, mintha helyben alkalmaznák őket, miközben minden adminisztratív és megfelelőségi feladatot a Revolut kezel a háttérben.