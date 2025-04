Huszonegy humanoid robotot is indítottak bemutatóként a több mint tízezer résztvevő mellett a szombaton Pekingben megrendezett félmaratonon. Ez volt az első alkalom, hogy robotokat is próbára tettek a 21 kilométeres távon.

A verseny sokkal inkább technikai bemutató, próbatétel volt, mint tényleges verseny.

A robotok pályáját akadályok választották el a tényleges futópályától és a mérnököknek szabad hozzáférése volt csúcstechnológiás versenyzőikhez bármilyen módosítás végrehajtásához.

A robotok versenyén húsz vállalat és kutatóintézet vett részt modelljeikkel, amelyekkel szemben szinte az egyetlen előírás az volt, hogy két lábon járjanak. A kínai köztévé közvetítése alapján az induló robotok többsége már a startnál kiesett.

"Tiangong Ultra" won the world's first humanoid robot half marathon championship in Yizhuang, Beijing with a score of 2 hours and 40 minutes! #AI #Robot pic.twitter.com/fC2shHCPLZ — Alita (@aiarmies) April 19, 2025

A robotok versenyén a Beijing Innovation Center of Human Robotics versenyzője Tiangong Ultra futott át elsőként a célvonalon 2 óra 40 perc és 24 másodperces idővel. Egy második robot úgy egyórás késéssel követte.

Az emberi maraton első helyezettje 1 óra 11 perc 7 másodperc alatt tette meg a 21 kilométeres távot.