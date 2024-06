A Hallgasd meg ezt az oldalt elnevezésű funkcióval szó szerint úgy hallgathatunk weboldalakat, mintha podcastot vagy zenét hallgatnánk, ugyanis ha bekapcsoljuk a felolvasást, akkor lejátszásvezérlők jelennek meg. Segítségükkel szüneteltethetjük a felolvasást, módosíthatjuk annak sebességét, illetve előre- vagy visszaugorhatunk a felolvasásban tíz másodpercet.

Ráadásul mindemellett a felolvasó hangot és a nyelvet is megváltoztathatjuk. Utóbbit az angol mellett francia, német, arab, hindi és spanyol nyelven használhatjuk – írja a The Verge. A Google az új funkciót a Chrome számítógépes változatán is tesztelte.

Az iPhone felhasználók számára már régóta elérhető ugyanez a funkció a Safari böngészőn keresztül, amelynek segítségével a készülék Siri hangján olvassa fel a weboldalakat és számos, a Google megoldásával azonos vezérlőelemmel rendelkezik.

A lap megjegyzi azonban, hogy az új opció egyelőre csak a Google Chrome aktuális béta verziójában érhető el.