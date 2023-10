Az iPhone 15 Pro modelljei szeptember 22-én jelentek meg, és azóta széles körben érzékelték a felhasználók azt a problémát, hogy a készülék túlmelegszik – egyeseknél olyannyira, hogy megfogni sem tudja a telefont. Hasonló panasz érkezett az iPhone 14 Pro felhasználóktól is, de messze nem olyan gyakorisággal, mint az újabb készülék birtokosainak esetében.

A Business Insider arról számolt be, hogy az Apple elismerte a problémát, amit egy, az iOS 17-ben észlelt hiba okozhat. A lap két szerkesztője szerint az iPhone 15 Pro töltés közben is jóval melegebb, mint a többi készülék, ugyanakkor a töltőről leválasztva sem hűlt le. A probléma azoknak az applikációknak a futtatásakor is fennállt, melyek jobban megterhelték a telefont.

A cupertinói vállalat ugyanakkor a túlmelegedési problémákat nem a készülékek új titánkeretének tulajdonította, szembemenve ezzel az elemzők elméletének.

Az új iPhone készülékek a titánkeret mellett megadták magukat az új Uniós töltőszabványnak is, így az eddigi Lightning-csatlakozókat USB-C-re cserélték le.