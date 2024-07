A Margit Palace-ról eddig is tudható volt, hogy korszerű épületüzemeltetési, technológiai háttérrel támogatja a mindennapi, zökkenőmentes munkavégzést. Az irodaház tágas terei, modern kialakítása, a Dunapart és a Margit sziget közelsége, a helyben és a környező utcákban megtalálható szolgáltatások kavalkádja által nyújtott inspiráló és vibráló környezet ideális helyszínt biztosíthat a kreatív munkavégzéshez és a hatékony csapatmunkához. Mostantól azonban már az is elmondható róla, hogy a budapesti irodaházak között alighanem élen jár a minden téren környezettudatosnak tekinthető működés megteremtésében is. Ez pedig a bérlőknek és az ingatlan tulajdonosának is kézzelfogható és hosszútávú gazdasági előnyökkel szolgálhat.

A napokban zárult le ugyanis a Resolution Property idei évre tervezett zöldesítési fejlesztéseinek újabb szakasza: a prémium budai lokációban elhelyezkedő a Margit Palace-en elkészült, és rövidesen megkezdheti működését az éves szinten közel 145 ezer kWh villamosenergia megtermelésére képes napelempark, amely az irodaház karbonlábnyomának hathatós csökkentéséhez hozzávetőlegesen 49-50 tonnával kevesebb szén-dioxid kibocsátásával járulhat hozzá.

Ahhoz, hogy érzékletesebb legyen, milyen irgalmatlan mennyiség ez a közel 50 tonna széndioxid kibocsátás csökkenés, jó, ha tudjuk, hogy egy átlagos fa éves szinten körülbelül 20-30 kg szén-dioxidot képes megkötni. Tehát évi 50 tonna szén-dioxidot körülbelül 1667-2500 db fa képes semlegesíteni – ez pedig már egy valóságos erdő. (A szám persze függ az adott fafajtától, a növekedési körülményektől és az éghajlati tényezőktől is.)

A Margit Palace a napelempark üzembe helyezésével komoly lépést tett afelé, hogy a 2023-ban megszerzett, nemzetközi Breeam-In-Use zöld minősítés „nagyon jó” fokozatát a közel jövőben akár „kiváló”-ra cserélje.