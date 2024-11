A helikopter egy nagyobb adag építőanyagot cipelve a levegőbe emelkedik, és néhány perces repülést követően leteszi a csomagot a közeli hegyoldalban, ahol egy ház épül. Az akciót 2024. szeptember 12-én hajtották végre Tahitótfalun: Magyarországon ez volt az első alkalom, amikor egy készházhoz helikopterrel szállítottak építőanyagot. A családi házat az ADAM-HOUSE Innovatív Kft. építi, a házai 99 százalékát egyedi megrendelés alapján készíti.

A Tahitótfalun véghez vitt, különleges helikopteres anyagszállításra azért volt szükség, mert a kétszintes, 178 négyzetméteres családi ház a Pilis keleti nyúlványában épül, eldugott, meredek telken, amelyet nagyobb szállítóautókkal lehetetlen megközelíteni. A videón előre gyártott panelszerkezetekkel emelkedett a levegőbe a helikopter, majd a következő fordulóban már a faanyagokkal szállt fel. Körösztös Gábor, az ADAM-HOUSE projektvezetője elmondta, eredetileg nem a helikopteres szállítást tervezték, de a speciális megközelíthetőség ezt a megoldást tette lehetővé.

Paczolay Ákos, a cég műszaki vezetője érzékeltette a helikopteres akció jelentette kihívásokat: az építésre szánt faanyagokat már nem lehet vízszintesen szállítani a méretük miatt, ezért ezeket más technikával kellett célba juttatni. Bár a pilóta speciális helyzetekhez szokott, de volt olyan repülési kör, amikor korrekciót kellett végrehajtania. Vissza kellett fordulnia egy adag faanyaggal, hogy kötelekkel rögzítsék a rakományt, s így már biztonságosan le lehetett fektetni az épületre a gerendákat. A pilóta kifejtette, a hegy oldalában lefelé áramlik a levegő, a leáramlást a helikopter rotorja fokozza, a szállított függesztmény pedig bekerülhet ebbe a szélbe. Mindez nehezebbé teszi a szállítást, de a feladat nem megoldhatatlan. Az építőanyagok mellett 463 négyzetméter SIP panel, 1250 szerkezetépítő csavar és 40 ezer ipari tűzőkapocs is célba jutott, és beépítésre vár a pilisi hegyoldalban.

„Ha megközelíthetetlen a telek, akkor ADAM-HOUSE”

Az ADAM-HOUSE egyik munkatársa az egyedi beruházás nyomán nem hivatalosan úgy módosította a cég mottóját, hogy „ha megközelíthetetlen a telek, akkor ADAM-HOUSE”. A 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás SIP-technológiával épülő könnyűszerkezetes készházakra szakosodott. A SIP (Structured Insulated Panel) panelek úgy készülnek, hogy OSB-építőlemezek közé speciális ragasztóval EPS-töltetet illesztenek. A hagyományos építőanyagokból felhúzott falakat helyettesítő szerkezet taszítja a vizet, magas szintű statikai és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Egy 10 cm vastag külső fallal már elérhető a passzívház határértékének megfelelő hőszigetelés, és akár az AA++ energetikai besorolás. A szerkezet keskenyebb a hagyományos falaknál, így nő az épület hasznos alapterülete.

A SIP-technológiával ki lehet váltani a kőfalakat, így az ilyen rendszerrel épített környezetbarát készházakat az ADAM-HOUSE ígérete szerint 120-160 nap alatt be tudja fejezni. Ez úgy lehetséges, hogy az előkészített gyártmánytervek alapján gyártott elemeket méretre vágva szállítják, ami a helyszínen nem jár pluszköltséggel, és kisebb a munkaerőigény is, hiszen nincs szükség a piacon egyre nehezebben elérhető, magas minőséget képviselő ácsokra, kőművesekre. Ráadásul az építési hulladék jelentős részét is meg lehet spórolni.

A cég nem csak családi házakat épít, társasházak, közigazgatási épületek, ipari csarnokok, iskolák, szabadidős épületek tervezését, kivitelezését is vállalja. Magyarország mellett immár külföldről, például Hollandiából is van megrendelője.