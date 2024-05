A kedden közzétett negyedéves gyorsjelentése szerint éves alapon 10 százalékkal növelte bevételeit a Ferrari. A sportautókat gyártó vállalat szinte minden pénzügyi mutatóban felülmúlta a tavalyi év első három hónapjának teljesítményét, a részvényesek mégsem voltak maradéktalanul elégedettek.

Lapos eladási adatok és rekordbevétel

Az év első három hónapjában 3560 járművet szállítottak le a Ferrarinál, ami szinte darabra pontosan megegyezik a tavalyi év hasonló időszakával, akkor 3567 darabnál járt a vállalat március végén. A sportautó cég 1,585 milliárd eurós árbevétellel zárta negyedévet, ez több, mint 10 százalékkal magasabb a tavalyi időszak 1,43 milliárd eurós bevételéhez képest. A megugró összeg ellensúlyozni tudta a cég növekvő költségeit, így adózás után 352 millió eurós eredményt hozott össze a vállalat, ami 55 milliós javulást jelent éves alapon.

Az egy részvényre eső nyereség mutatójában is sokat javított a Ferrari, a tavalyi 1,63 euró után idén 1,95 eurót jelentett, ez majdnem 20 százalékos bővülésnek felel meg.

Elégedett a vezetőség

Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója elégedetten értékelte vállalatának első negyedéves teljesítményét. A vezető kiemelte, hogy a stabil megrendelések mellett kétszámjegyű növekedést mutatott a bevétel és a profit is, ami elsősorban a termékek széles palettájának, az eladások kontinensenkénti megoszlásának, valamint az autók egyre nagyobb mértékű személyre szabhatóságának tudható be.

Az eladott autók körülbelül fele (1573 darab) továbbra is Európában talált gazdára, de Amerikában is majdnem 1000 darab kelt el. A két kontinensen a tavalyi adatokhoz képest növekedtek is az eladások, ami teljes egészében ellensúlyozni tudta a kínai, hongkongi és tajvani piac visszaesését.

A bevétel legnagyobb részét továbbra is az eladott autók és alkatrészek hozták (1,38 milliárd euró), de a szponzorációból és reklámokból származó pénzek is 12 százalékos javulást mutattak éves alapon (145 millió euró).

A Ferrari egyébként sem gyenge márka értékének növekedéséhez szintén hozzájárult a bejelentés, hogy Lewis Hamilton 2025–ben csatlakozik a vállalat Forma 1–es csapatához.

Erős évre számítanak a Ferrarinál

A vállalat vezetősége a közleményben megerősítette korábbi előrejelzéseit a teljes 2024–es évet illetően, amiben a legtöbb pénzügyi mutatóban javulásra számítanak a tavalyi évhez képest.



A vállalat az egész évet tekintve 6,4 milliárd dolláros árbevétellel számol, amin részvényenként 7,5 dollár adózás utáni eredményt érhet el a Ferrari. A széleskörű termékpaletta és földrajzi eloszlás bizakodásra adhat okot a részvényesek körében, azonban akadnak aggasztó jelek is.

A vállalat költségei az infláció miatt tovább növekedhetnek, ráadásul a vártnál gyengébben szerepel a csapat a Formula 1–ben is. A Ferrarinál ráadásul nagyobb mértékű tőkeberuházással és növekvő mértékű adófizetési kötelezettséggel is számolni kell, így az ipari cashflow a vállalat számításai szerint csökkeni fog a tavalyi évhez képest.

Befékeztek a részvények

A bejelentést követően a 400 euróról a 380 eurós szintre esett a Ferrari részvényeinek árfolyama. A zuhanás ellenére idén nem teljesítettek rosszul a sportautó vállalat papírjai, eddig 22 százalék pluszban állnak. Az árfolyam növekedés nagyrészt az év első két hónapjának köszönhető, március eleje óta a részvények ára a 380 és 400 eurós szintek között oldalaz.

A hosszútávú befektetők pedig még inkább dörzsölhetik a tenyerüket, az elmúlt 5 évben ugyanis nagyjából megháromszorozódott a részvények értéke. A jó múltbéli teljesítmény abszolút érthető, hiszen ebben az időszakban a ZeroHedge adatai alapján 35 százalékkal nőtt az eladott autók száma, a vállalat bevételei pedig 59 százalékkal lettek magasabbak.