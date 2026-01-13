Aleksandar Vucic szerb elnök szerint legkésőbb márciusra megkötik az ország olajcégének (NIS) eladásáról szóló szerződést.

A cég többsége, 56 százaléka jelenleg orosz tulajdonban van, ezért az amerikai szankciók hatálya alá esik, de ez alól ideiglenes felmentést kapott. A Reuters helyi tudósítókra hivatkozva kedden azt írta, hogy az eladásról szóló szerződést februárban vagy márciusban véglegesíthetik. Az orosz tulajdonú NIS eladásának kötelező érvényű feltételeit pedig 48 órán belül benyújtják az Egyesült Államok Külföldi Vagyon Ellenőrzési Hivatalához (OFAC).

Vucic elnök egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok várhatóan meghosszabbítja a NIS működési engedélyét, amely jelenleg csak ideiglenes és január 23-ig szól. A másik fontos határidő március 24., addig kell lezongorázni a Gazprom tulajdonban lévő 56 százalékos tulajdonrész teljes vagy részleges eladását. A szerb állam többször hangsúlyozta, támogatja, hogy a szóban forgó részesedés a Mol csoporthoz kerüljön.

A hírre a Mol-részvények árfolyama lendületet vett, napon belül 1,6 százalékos az emelkedés.

Pletser Tamás, az Erste szektorelemzője hétfőn azt írta: Szerbia és Aleksandar Vucic elnök számára létkérdés, hogy hamar megoldás találjanak a NIS problémájára. A szerb cég ellen az orosz tulajdonlás miatt az amerikai kormány 2025. január 10-én szankciókat vezetett be, amelyek többszöri halasztás után tavaly október 2-án életbe léptek. És mivel a horvát Janaf, a NIS fő kőolaj szállítója nem kívánt szembemenni az amerikai kormányzati akarattal, a szerb vállalat nyersolaj ellátás nélkül maradt ettől az időponttól kezdve. Emiatt decemberben a szerbek kénytelenek voltak lekapcsolni a NIS egyetlen működő finomítóját a Belgrád melletti Pancsevóban. A szankciós nyomás hatására a szerb kormány és az orosz tulajdonos is hajlandóságot kezdett mutatni a NIS eladására.

A potenciális vevők közül az Erste elemzője is a Molt tartja esélyesnek.

Nagy kérdés azonban, hogy kinek fizetheti ki a Mol a NIS ellenértékét. Arról van szó, hogy eljuthat-e az összeg a Gazpromnyeft számlájára. A hírek szerint az OFAC nagyon nem támogatja, hogy újabb pénz jusson az oroszok zsebébe. Ez pedig akár akadályozó tényező lehet, ami hosszabbíthatja a NIS kálváriáját.