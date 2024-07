A Google és a Microsoft adatközpontjainak energiafogyasztása 2023-ban fejenként meghaladta a 24 terawatt per órát. Ez nagyjából ugyanakkora lekötött elektromos kapacitásnak felel meg, mint amennyit a tízmilliós lakosságot számláló Azerbajdzsán köt le, és alig marad el az 5,4 milliós Szlovákia éves fogyasztásától.

A vad statisztikát Michael Thomas újságíró tette közzé az X oldalán. A PC World ugyanakkor emlékeztet rá, hogy a szektor két meghatározó szereplője ezzel együtt a megújuló forrásokra épülő energiatermelés alkalmazásában is élen jár.

