Hogy jellemezné a Wise-t? Bank vagy fintech cég?

Egy pénzügyi cég, amely a legvonzóbb pénzügyi megoldásokat kínálja ügyfeleinek.

Miért lett Transfewise helyett Wise a cégnév?

A céget két észt vállalkozó alapította, akik Angliába jöttek dolgozni Észtországból, és meglepetten tapasztalták, hogy milyen körülményes fontban kapott fizetésük egy részét hazautalni, ott fizetni például meglévő lakáshiteleiket. Döbbenten figyelték a font-euró váltáskor jelentkező tranzakciós díjakat is. Így jött az ötlet, hogy az utalást és a pénzváltást le kell egyszerűsíteni, hisz a bankoknál ez még nehézkesen ment és költséges volt.

Erre komoly infrastruktúrát fejlesztettek, az ügyfelek, legyenek magánszemélyek vagy cégek, ma már 40 különböző valutában tarthatják pénzüket, a Wise Assets-en keresztül befektethetik pénzpiaci alapokba: a Wise immár sokkal több, mint csak utalásról szóló alkalmazás. Ennek megfelelően változott a név Transferwise-ról Wise-ra: nem akartuk, hogy a névből arra lehessen következtetni, hogy csak utalásokkal foglalkozunk.

Kik most a cég tulajdonosai?

A két észt alapító továbbra is nagy részvényes, és Kristo Kaarman a mai napig a vezérigazgatónk, de 2021-ben tőzsdére ment a cég Londonban, nyilvános társaság lett. Már előtte nyereségessé vált, közvetlen bevezetéssel ment tőzsdére, mégpedig új kibocsátás, tőkeemelés nélkül.

Hány ügyfele van jelenleg a Wise-nak?

Az elmúlt pénzügyi évben 12,8 millió aktív ügyfelünk volt, 118 milliárd font értékben bonyolítottak le utalásokat.

Diana Avala Kép: Economx

Az ügyfelek időnként panaszkodnak, hogy gyakran érdeklődik a Wise a jövedelmükről, pénzük eredetéről. Érthető, hisz a pénzmosás elleni törvény a cégre is vonatkozik, de mégiscsak kellemetlenségről van szó. Várható változás?

Miután a hagyományos bankoknál az ügyfelek hazai ügyeiket intézik többnyire, gyakran oda érkezik a fizetésük, a bank ismeri a szokásaikat, fel tudja mérni őket, könnyebben szűri ki, ha pénzmosási gyanú van. A Wise esetében ez nem ilyen egyszerű, de próbáljuk racionalizálni a folyamatot, az ügyfelek szokásai alapján szűkíteni a lehetséges gyanús esetek azonosítását, amelyek esetében adatok bekérésére van szükség. A legfontosabb, hogy az ügyfél gyorsan válaszoljon és ha kell, bemutassa a kért dokumentumokat, hogy ne kelljen késlekedni, állni a műveleteknek, hisz ez senkinek nem jó. A Wise esetében 62 százalékban 20 másodpercen belüliek az utalások, 95 százalékban egy napon belüliek, és nap mint nap azon dolgozunk, hogy egyre gyorsabb legyen ez a folyamat, de emellett maradjon meg a biztonság is.

Hányan dolgoznak a cégnél?

Összesen 5500 ember, a legnagyobb iroda Londonban van, Európában a második legnagyobb Budapesten, ahol már 800 fő feletti a létszám, de Szingapúr is fontos helyszín a cég életében.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

Könnyíteni és javítani szeretnénk világszerte az emberek pénzügyeit, hogy azokat alacsony költség mellett egyszerűen intézhessék. Magyarország jó példa erre, miután azonnali fizetési rendszer van, ehhez tudott csatlakozni a Wise is, így a rendszer része lett: ez összesen 5 országban van most így.

Több, mint 10 éve fejlesztjük a rendszerünket, ezen jelenleg 800 mérnök dolgozik, ezért egy új termékünk is elérhetővé vált, ez a Wise Platform: együttműködünk bankokkal, ahol nemzetközi utalásokhoz a Wise szállítja a technológiát, a bankok pedig a rengeteg ügyfelet olyan országokban például, mint Indonézia vagy Brazília.

70 hatóságnál van engedélyünk (az USA-ban minden államban külön jog hatóságnál kell), és folyamatosan keressük az újabb lehetőségeket, hogy szolgáltatásainkat több embernek, több helyen kínálhassuk.

Hogy oldják meg, hogy mindig tudjanak középárfolyamon váltani?

Megvan a saját treasury részlegünk, így gyorsan tudunk a piacon váltani, ha valamelyik valutából többlet vagy hiány keletkezik az ügyfelek összes váltásai során. Eközben tartalékolunk is minden valutából aszerint, hogy mik az utalási szokások: ha például Kolumbiába sokan utalnak, ahol azonnali rendszer van, legyen elég kolumbiai peso, ne kelljen a Wise-nak a váltással az időt húzni, így az ügyfél számláján rögtön jóváírják az összeget.

A középárfolyamot és az alacsony díjat úgy tudjuk fenntartani, hogy gyorsan reagálunk, ha az ügyfeleink ügyletein túlmenően egyenleg keletkezik, gyorsan mozgunk vele a piacon, így viszonylag kicsi az árfolyamkockázat. Nemrég árat csökkentettünk, így átlagosan 0,65 százalék a váltási jutalék, míg a bankoknál sokszor nem csak, hogy magasabb, de nem is feltétlenül látja az ügyfél az árfolyamban elrejtett díjakat: valahol benne van az apróbetűs szabályzatban, de utána kell nézni. A Wise pillanatnyi piaci árfolyamon vált, erre jön a jutalék, amit minden egyes tranzakciónál transzparensen jelzünk az utalások előtt.

Miért van az, hogy sok bank lemaradt ebben?

A bankolást alapvetően belföldi használatra találták ki, a nemzetközi pénzmozgás a telekommunikáció fejlődésének elején bonyolult volt, levelező bankokon keresztül zajlott, és ez a modell, ha gyorsult is, alapvetően megmaradt, nem fejlesztették elég gyorsan. Így most merülnek fel olyan megoldások, melyeket a Wise is használ, hisz ma már, amikor minden mindennel össze van kötve, elvileg a nemzetközi utalások is könnyen működhetnének.

A bankoknak is érdeke a nemzetközi utalások korszerűsítése, ezért jött létre az új termékünk, ahol a Wise a bankokhoz viszi az infrastruktúrát, ott integrálja, így a bankoknak nem kell ezt lefejleszteniük. Rögtön megkapják a technológiát, és ezért a keletkező jutalékbevételt megosztják. A Wise-nak ez előnyös, mert rengeteg ügyfelet ér így el, akik egyenként nem feltétlenül csatlakoznának a Wise-hoz.

Egy érdekesség: az ötlet Magyarországról indult ki, amikor észleltük, hogy egy bank tömegesen irányítja hozzánk az ügyfeleit, miután maga nem tudott megfelelő szolgáltatást nyújtani nemzetközi utalások terén. Ekkor döntöttünk úgy, hogy a bankoknak is kifejlesztünk egy megoldást rendszerünk integrálására, és így kooperálunk a bankrendszerrel. Ma ezt a termékünket hívják Wise Platformnak.