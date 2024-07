Több demokrata politikus és milliárdos üzletember után Barack Obama és felesége, Michelle Obama is bejelentették, hogy támogatják Kamala Harris elnökjelöltségét.

A volt amerikai elnök az erről szóló, X oldalára feltöltött videóban egy telefonbeszélgetést mutatott be, amely közte és Kamala Harris között zajlott le, állítása szerint még a hét elején.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA