A Tesla egy nemzeti vállalati információs adatbázis alapján július végén bejegyeztetett egy autóbiztosítással foglalkozó vállalatot Kínában, annak jeleként, hogy az amerikai autógyár újra megpróbálhat engedélyt szerezni biztosítási termékek értékesítésére az országban – írja a Reuters. A Peking központi üzleti negyedében létrehozott vállalat alaptőkéje 50 millió jüan, azaz közel hétmillió dollár (2,5 milliárd forint) – mutatta ki a National Enterprise Credit Information Publicity System.

Jelenleg az autóvásárlók többnyire egy harmadik fél, a biztosítótársaságok által kötnek biztosítást a járműveikre, és a folyamat magában foglal különféle közvetítési díjakat és egyéb költségeket.

Az elektromos autók biztosításai ráadásul drágábbak a hagyományos autókénál, mert javításuk költségesebb, így a vállalkozások számára fontos, hogy megtalálják a módját ezen költségek csökkentésére. Ha a Tesla közvetlenül tudna biztosítást nyújtani az autóinak vásárlóival, a vásárlók számára kedvezőbb biztosítási díjakat kínálhatna, vagy akár növelhetné saját nyereségét az alacsonyabb költségek révén.

Elon Musk vállalata 2020-ban is kért hatósági engedélyt a biztosítási termékek Kínában történő értékesítéséhez, ám idén áprilisban törölte a bejegyzést. Egyre több autógyártó is igyekszik hasonló módon bővíteni szolgáltatásait a piacon. A Tesla legnagyobb kínai riválisa, a BYD tavaly májusban kapott engedélyt egy csődbe ment online biztosítási egység, a Yi'an P&C Insurance Co átvételére. Azok a vállalatok, melyek sikeresen bevezetik saját autóbiztosítási szolgáltatásukat, versenyelőnyre tehetnek szert a piacon, mivel egy integrált, „egylépéses” megoldást kínálhatnak vásárlóinak.