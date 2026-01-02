Szingapúr gazdasága 5,7 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ezzel az éves GDP-növekedés 2021 óta a legerősebb szintre emelkedett, amit a feldolgozóipar erőteljes növekedése és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékek globális fellendülése támogatott – idézte az előzetes kormányzati adatokból a Reuters.

A kereskedelmi minisztérium közlése szerint a 2025-ös éves gazdasági növekedés 4,8 százalék volt, ami jóval meghaladta a novemberi „körülbelül 4,0 százalékos” előrejelzést és a korábbi 1,5 százalék és 2,5 százalék közötti tartományt.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok 3,7 százalék éves növekedésre számítottak a negyedik negyedévben.

A kereskedelmi minisztérium szerint a technológiai szektor bővülését „a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félvezetők, szerverek és szerverekhez kapcsolódó termékek iránti tartós kereslet” támogatta. A kereskedelmi minisztérium előzetes becslései szerint a szezonálisan kiigazított negyedéves GDP 1,9 százalék bővült a harmadik negyedévhez képest.

Lawrence Wong miniszterelnök szerdai újévi üzenetében azt mondta, hogy bár az egész éves növekedés erősebb volt a 2025-ös vártnál, idén nehéz lesz fenntartani ezt a növekedési ütemet.

Wong a tavalyi növekedést a vártnál későbbi és alacsonyabb szintű amerikai vámoknak, valamint a félvezetők és elektronikai cikkek iránti mesterséges intelligenciához kapcsolódó keresletnövekedéshez kötötte.

A pénteki adatközlés nem tartalmazott előrejelzéseket a 2026-os évre vonatkozóan. A minisztérium korábban 1,0 százalék és 3,0 százalék közötti GDP-növekedést prognosztizált az idei évre.

Az októberi felülvizsgálat során a Szingapúri Monetáris Hatóság változatlanul hagyta a monetáris politikát, mivel a városállam növekedése az amerikai vámok jelentette kihívások ellenére is rugalmas maradt. A következő politikai felülvizsgálatra ebben a hónapban kerül sor.

Szingapúr Egyesült Államokba irányuló exportjára 10 százalékos vám vonatkozik.

Ez alacsonyabb, mint a délkelet-ázsiai szomszédaira kivetett vámok, de az ágazati illetékek – beleértve a márkás gyógyszerekre kivetett 100 százalékos vámot – továbbra is aggodalomra adnak okot.

A szélesebb körű ágazati vámok árthatnak Szingapúr exportja iránti keresletnek, beleértve a félvezetőket, a szórakoztató elektronikát és a gyógyszeripari termékeket. A központi bank szerint ez a három ágazat az Egyesült Államokba irányuló export mintegy 40 százalékát teszi ki.