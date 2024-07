Eszméletlen pénzekért kelt egy az egyik legritkább kislemez, a Sex Pistols 1977-es God Save the Queen című single-jének első kiadása. Ez volt a punkegyüttes második kislemeze, amely már a megjelenés pillanatában botrányt okozott, elsősorban a szövegben lévő „fasiszta rezsim” kifejezés kavart nagy port és volt durva sértés a monarchiára nézve.

Ekkor a Pistols még nem szerződött a Virgin kiadóhoz, így ezt a kislemezt az A&M Records adta ki, ez a verzió a gyűjtők körében az egyik legkeresettebb hanghordozó. Már közel 20 éve egy aukción 13 ezer angol fontért sikerült eladni egy példányát és azóta is a minden idők legértékesebb kislemezének tartják.

Az extrém árazáshoz az is kellett, hogy alig maradt belőle fellelhető példány, miután a megjelenés után kitört botrány miatt visszahívták, eredetileg 25 ezer példányt nyomtak, annak nagy részét megsemmisítették.

De még így is durván magas áron, 24 320 fontért (11,3 millió forintért) kelt el belőle egy július 5-i aukción - számolt be róla a BBC. Becslések szerint maximum 20 példány lehet kint még lemezgyűjtőknél és punkrajongóknál, a mostani árverés előtt utoljára 2019-ben került elő egy eladó God Save the Queen single, ami akkor rekordot jelentő 16 400 fontért cserélt gazdát.

Aki most vagyonokért eladta gyűjteménye legtöbbet érő kislemezét, tulajdonképpen ingyen jutott hozzá, évtizedekkel ezelőtt.

Az A&M kiadó recepciósaként dolgozott, ahol 1984-ben felmondott, és búcsúajándékként elvihetett egy példányt a raktárban tárolt Sex Pistols kislemezek közül. Mint mondta, érzelmi okokból tartotta meg mostanáig.

A God Save the Queen a brit zenetörténelem máig legdurvábban cenzúrázott lemeze, a megjelenés után a BBC, majd szinte sz összes független rádióállomás betiltotta. Miután az együttes átszerződött a Virginhez, ott - más borítóval - újra megjelenthetett, amely az eladási listák második helyére kapaszkodott fel, feltételezések szerint csak a statisztikák manipulálása miatt maradt le az első helyről.