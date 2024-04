Múlt héten a piacok azt latolgatták, Irán mit fog tenni, és mit nem, miután a perzsa állam vezetői úgy érezték, valamit vár népük radikálisabb része az izraeli akció után, melyben magas rangú iráni katonák haltak meg, akik az Izrael körüli terrorszervezetek kiképzésében vettek részt.

Mint egy hadgyakorlat

Végül az iráni akció grandiózus lett, de szinte letárgyalt: szóltak időben az Egyesült Államoknak, hogy támadunk, azaz a valós üzenet: tessék lelőni a drónjainkat, rakétáinkat, áldozatokat nem szeretnénk, csak egy kis tűzijátékot. Jól lakjon a kecske és megmaradjon a káposzta.

Ez végül le is zajlott, Az USA máris jelezte, hogy elég ennyi, nem akar további fordulókat, ha lehet, valószínűleg Izrael sem kapkodja el a további lépéseket, pláne, hogy remekül mutatkozott be védelmi rendszere: az űrben lőtt ki rakétákat, és az amerikai támogatás is teljes volt, de még brit, francia segéderők is voltak, emellett Jordánia is lelőtte a nála áthaladó drónokat.

A legfontosabb: az olajár

Az első reakciók alapján úgy tűnik, a is lejátszottnak tekinti az ügyet: a főbb európai tőzsdék békésen emelkednek, a hazai börze is ez teszi, az olajár pedig, amelyet a háborús eszkalációtól való félelem hajtott fel, szépen ereszkedik. A pénteken 92 dollár fölött tetőző Brent típus már csak 89 dollár körül van, a WTI 84,5 dollárra esett vissza.

Az olaj piacán alapvetően nem volt túlkereslet, az áremelkedést az indokolta múlt hétig, hogy egy esetleges komolyabb vagy elhúzódó, Iránnal vívott háborúban megnehezül az Arab (Perzsa) öbölből a hajók kijutása a Hormuzi-szorosnál, márpedig a világ olajkínálatának nem kis hányada onnan érkezik (Kuvait, Emirátusok, Irak, Szaúd-Arábia). Láthatólag ez a veszély elhárult, mert az igen rossz gazdasági helyzetű Iránnak sem hiányzik, hogy egyáltalán ne tudjon olajat exportálni, hisz gazdasága még siralmasabb állapotba kerülne.

Tőzsdék, forint

A fontosabb európai tőzsdéken emelkedés bontakozott ki, és ebből a hazai piac sem marad ki. A lényeg persze, mint általában, az amerikai tőzsdék teljesítménye lesz, bár ott eleve nem volt nagy aggodalom: olyan erős az emelkedő trend, hogy alig zavarták meg a közel-keleti események.

A forint is megijedt pénteken, és míg előtte napokig 390 volt az euró árfolyama, pénteken 393-ra ugrott fel: hétfő délelőtt ez 392-re módosult. Az árfolyam szempontjából döntő lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank utolsó kamatdöntő ülése után igen erős jelzést adott, hogy nem tolerálja a gyengülő forintot, vélhetően nem szeretnének 400 fölötti euróárfolyamot látni.