„A vállalati kontrollok teljes kudarca, ami az FTX-tőzsdével történt” – mondta Charles McFerren pénzügyi szakember, a Budapesti Corvinus Egyetem mesteroktatója a Kutatók Éjszakáján tartott előadásában.

Miről is van szó?

Az FTX a világ egyik legnagyobb kriptopénz tőzsdéje volt egészen tavaly novemberig. Akkor ugyanis csődbe ment a vállalat, bizonyára sokan emlékeznek önök közül is az egész világsajtóban nagy port kavaró esetre. A vállat 2019-ben alakult, cégértékük felívelő volt szinte teljes működésük ideje alatt. A legfontosabb újítás, amit az ügyfeleknek kínáltak az volt, hogy lehetővé tették az ügyfelek számára, hogy a digitális valutákat más digitális valutákra vagy hagyományos pénzre cseréljék, és fordítva. Azonban már az is aggodalomra adott okot a céggel kapcsolatban, hogy székhelyük a Bahama-szigeteken volt, a céget pedig a Karib-térségre jegyezték be.

Dollármilliókat költöttek az amerikai törvényhozók lobbizására, hogy kripto-barát szabályozást vezessenek be.

A gond azzal volt, hogy a vállalat az Egyesült Államokban nem legális, kockázatos kereskedésre építette üzletét. Nem csak a hatóságok aggódtak: a közvéleményt az ügyfelek pénzeszközeinek etikátlan és csalárd vállalatközi átutalásáról szóló pletykák kezdték aggasztani. Az első jelentés után 10 nappal következett be a csőd.

Sam Bankman-Fried volt a cég fő alapítója, vezérigazgatója, másik vállalata az Alameida Research volt, amely fedezeti alapként működött, ahova kriptopénzeket fektetett be. Utóbbi cég kölcsönt vett fel az FTX-től, a kölcsönadott pénz pedig nem máshonnan származott, mint az ügyfelektől – ez jogilag lopás.

Nem kellett volna megtörténnie

Az Economx kérdésére Charles McFerren elmondta: a szabályok betartása megakadályozhatta volna a csődöt.

A jogszabályok betartásával ugyanis a következő területek szabályozása elengedhetetlen lett volna:

belső ellenőrzés,

vállalatirányítás követése,

a vezetők ellenőrzése,

a társaság közzétételi gyakorlata.

Szinte minden hiányzott

A cég azonban mindent megsértett. Audit bizottsággal nem rendelkeztek. Az éves jelentésnek alapvetően tartalmaznia kell a vállalati kockázatokat és azok kezelési lehetőségeit, ezt sem készítették el. Pénzügyi kimutatásokat: eredménykimutatást és mérleget nem készítettek.

Vezérigazgatójuk (CEO) volt, pénzügyi igazgatójuk (CFO) azonban nem – nem véletlenül kötelező mindkettővel rendelkezni, hiszen nekik az adott területért teljes büntetőjogi felelősséget kell vállalniuk. Így azonban nem volt felelős a gazdasági hibákért.

A könyvvizsgálók sem voltak függetlenek, a tanácsadó cégeikből választották ki őket – így biztosították, hogy néhány évig zavartalanul tudtak működni. „Lehet, hogy az auditpartnerek együtt golfoztak” – mondta ironikusan a szakértő.

Meghallgatás az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried ügyében (New York, 2022. december) Kép: Getty Images

Ezeken kívül a kereskedést is jogosulatlanul korlátozták, illetve olyan megállapodásuk sem volt, amely arról rendelkezett, hogy mi történik egy felszámolást követően.

Legnagyobb probléma pedig talán a transzparenciával volt: csak gyűjtötték és gyűjtötték a pénzt, nem tudták, hogy kitől, mennyi pénz érkezett és mikor. Ezek alapján nem kellett volna, hogy meglepetésként érje a szektort a csőd, mégis ezt történt.

Adományként kezelte a pénzt Sam Bankman-Fried

– hangsúlyozta a szakértő.

Az FTX felemelkedését és hanyatlását példaként használva, a belső vezérlőrendszerekkel kapcsolatos kutatásokat arra tudják majd használni, hogy megmutassák, hogyan lehetett volna mérsékelni a Bankman-csalást és a jövőbeni hasonló eseteket megakadályozzák.

A kisebb kriptovalutákkal kapcsolatban lapunk kérdésére kiemelte: annyira decentralizált a piac, hogy egyre gyakoribbak a csalások, átverések. Ebben a szektorban még inkább jelemző, mint a hagyományos banki világban.