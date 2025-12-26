Veszélyesen gyorsan terjedő invazív rovarfaj bukkant fel Európában, ez a vörös tűzhangya.

Az öreg kontinens ökoszisztémáját, mezőgazdaságát és városi életét egyaránt fenyegeti jelenléte, nem csoda, hogy a kutatók a világ egyik legpusztítóbb inváziós fajaként tartják számon. A Dívány azt írja, Olaszország déli részén megvetették már a lábukat, ám

ha nem sikerül időben megfékezni a terjedésüket, akár egész Európát eláraszthatják.

A vörös tűzhangya (Solenopsis invicta) eredetileg Dél-Amerikából származik, de Észak-Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában is észlelték az utóbbi évtizedekben.

Alkalmazkodóképessége bámulatos, hisz a városi környezetben, parkokban és kertekben éppúgy elszaporodik, mint az agráriumban. Az olaszoknál több ezer egyedből álló kolóniákat azonosítottak.

A közvetlen biztonságunkra is veszélyt jelenthet a faj, mivel a csípése fájdalmas, és súlyos allergiás reakciókat válthat ki – embereknél és állatoknál egyaránt. A rovar még az elektromos berendezésekben is képes kárt tenni.

Kártékonyságban olyannyira elszállhat velük a ló, hogy jelentések szerint ezen apró rovarok évente több milliárd dolláros kárt okoznak az Egyesült Államokban.

Európai viszonylatban a klímaválság nem kedvez a helyzetnek: a melegebb klíma miatt a mediterrán térségek különösen veszélyeztetettek, de az éghajlatváltozás hatására hamarosan akár északabbra is megtelepedhetnek a tűzhangyák.

Természetszerűleg az azonnali beavatkozást sürgetik a tudósok. Az Európai Unió környezetvédelmi szervei jelenleg is dolgoznak a hangyafaj terjedését korlátozó stratégiákon, a lakosság bevonását is beleértve. A szakemberek előrevetítették, ha a faj túl sok területen megtelepszik, szinte lehetetlennel határos lesz kiirtani őket.