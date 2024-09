Az Agrárminisztérium közlése szerint a kaukázusi medvetalp mérgező növényi hatóanyaga, a furokumarin már a bőrrel érintkezve, akár hosszabb távon is fényérzékennyé teszi a bőrünket és égési sérülésekre emlékeztető hólyagokat is okoz, amelyek sok esetben nehezen gyógyuló hegeket is hagynak maguk után.

Az Agroinform azt írja, hogy a kaukázusi medvetalp, a nevéből is adódóan a Kaukázus környékén, valamint Közép-Ázsiában őshonos. Számottevő terjedése a második világháború után kezdődött el, először az utak mentén találkoztak vele. Mára az egész európai kontinensen elterjedt, köszönhetően rendkívüli igénytelenségének és szaporodóképességének.

Ugyanakkor eddig többé-kevésbé elkerülte Magyarországon.

A lap hozzáteszi, hogy elsősorban patakok, folyók mentén fordul elő, továbbá tarvágásokon és degradált élőhelyeken.