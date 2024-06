A felmérés szerint a magyar cégek 20 százaléka alkalmaz aktívan valamilyen mesterséges intelligencia eszközt, 18 százalékuk pedig két éven belül tervez MI alapú megoldásokat bevezetni.

Annak ellenére, hogy a technológia népszerű, a hazai megkérdezettek 29 százaléka még nem foglalkozik aktívan a kérdéssel.

Farkas Ádám, az EY felelős üzleti működéssel kapcsolatos szolgáltatásait vezető partnere azt mondta, hogy azok a vállalatok, akik még nem dolgoztak ki MI-stratégiát és nem kezdtek bele annak megvalósításába, rövidesen óriási lemaradásba és behozhatatlan versenyhátrányba kerülhetnek.

Ennek ellenére a szakember szerint nem érdemes elkapkodni a technológia bevezetését, mivel fontos a megbízhatóság érdekében figyelembe venni az etikai szempontokat, különösképpen az adatbiztonságot, a magánélet védelmét és a diszkrimináció megelőzését.

Az EY kutatása kitért arra is, hogy a megkérdezetettek többsége tervezi vagy már neki is látott annak, hogy a bevezetés előtt a kiválasztott MI-megoldásokat ellenőrzi, továbbá, hogy a felsővezetőket is bevonja a folyamatba, útmutatót dolgoz ki az alkalmazottak számára és felhasználási szabályokat vezet be, hogy enyhítse az adatvédelmi kockázatokat.