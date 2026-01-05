Exkluzív megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák (4iG SDT) és a cseh TATRA TRUCKS. A 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a TATRA TRUCKS képviseletére, illetve katonai és speciális járműveinek értékesítésére. Az együttműködés célja, hogy a TATRA nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználások számára.

A megállapodás túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026 január elején a 4iG SDT többségi tulajdonában kerülő Rába Járműipari Holding (Rába), amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik.

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen a TATRA járműveihez kapcsolódóan az alkatrészeken és alrendszereken túl a teljes járművek gyártásában, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is.

A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a TATRA közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A TATRA, a Czechoslovak Group (CSG) többségi tulajdonában (65 százalék) lévő vállalat. Az érintett cégek korábban jelezték, a CSG leányvállalata opciós jogot szerzett arra, hogy a 4iG SDT EGY Zrt.-n keresztül akár 37 százalékos közvetett részesedést szerezzen a Rábában.

A megállapodás illeszkedik a 4iG hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is.

A hétfői kereskedésben a hír közzététele után a 4iG-papírok árfolyama 5, míg a Rábáé 16 százalékkal emelkedik.