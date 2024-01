ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

2024 elején megtorpanni látszik a használt autók piaca, miközben továbbra is rengeteg az importált személygépjármű. Az Index ennek kapcsán Kroneraff Istvánnal, ismertebb nevén a „Becsületesnepperrel” vette sorra, hogy mikre érdemes odafigyelni használt autó vásárlásánál és melyek a legdurvább átverések.

A használtautó-kereskedő szerint a Covid és az alkatrész ellátási láncok összeomlása után volt egy hatalmas felfutása az áraknak, ez azonban már nem volt normális. Mostanra az ellátási láncok helyreálltak és a chiphiány is megszűnt, így elkezdtek visszaesni az árak, miközben a kereslet is érezhetően visszaesett az elmúlt időszakban.

Arról is beszélt, hogy vannak még olyanok, akik mind a mai napig visszatekerik a kilométerórákat, azonban ez a gyakorlat már kiveszőben van. A kilométerszámnál vannak olyan lélektani határok, amely felett már nem szívesen vásárolnak az emberek. Kroneraff Istvánnál azonban volt már olyan autó, amiben 500 ezer kilométer volt, másfél év után mégis azzal hívta fel az új tulajdonos, hogy nem gondolta volna, hogy ennyire jó lesz az autó.

A csalások kapcsán azt látja a legújabb divatnak, hogy közvetlenül keres meg embereket a csaló, hogy megvenné az autóját, az árból sem alkudik semmit. Majd egy hamis banki kivonat elküldése után azt kéri, hogy szállítás árát utalják el neki és valójában ez az, amit meg akar szerezni.

Egy másik csalásról is beszámolt, eszerint egy iráni társaság mutogatott egy hamis weboldalt egy drágább autókat áruló kereskedésben, hogy azon a felületen van nekik egymillió dollárjuk, csináljon ott egy profilt a kereskedő is, hogy ott utalják el neki a vételárat. Azt is megígérik, hogy ha így járnak el, akkor 20 százalékkal többet fizetnek. Természetesen arról az oldalról nem lehet sehová sem utalni.

Használt autó vásárlásánál érdemes egy rétegvastagság mérővel megnézni a festéket, mert az megmutatja, hogy melyik elem volt már javítva. Ehhez viszont az is kell, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy a mérőn lévő számok pontosan mit jelentenek.

A videóblogger szerint nem érdemes egyedül elindulni autót venni, rengeteg olyan vállalkozás van már, amely helyszíni állapotfelmérést végez. Ezek a cégek általában 25-30 ezer forintos árkategóriában dolgoznak, amivel jobban járunk, mint egy márkaszervizes állapotfelméréssel.

A Facebook Marketplace-t egy nagyon ingoványos talajnak tartja az autóvásárlás szempontjából, véleménye szerint az a csalók és átverések melegágya.

Egy hasznos információt is megosztott, amiről nagyon sokan nem tudnak. Eszerint a magánszemélynek is van egy év szavatossági kötelezettsége a használt autóra. A különbség mindössze annyi, hogy ha magánszemély az eladó, akkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy a rejtett hiba a megvásárlás pillanatában már fennállt.