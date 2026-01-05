Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországból származó tubusos szardellapasztában határérték feletti hisztamintartalmat mutattak ki. A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján megjelent közleményében.

Azt írták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Olaszbolt Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Ezek az érintett termék adatai:

Termék: Pasta di acciughe/ Szardellapaszta

Márka: Zarotti

Kiszerelés: 60 g

Tételszám: 24072026

MMI: 24/07/2026

Gyártó: Zarotti S.p.A. (Olaszország)

Nagykereskedő: SUGROS SRL (Olaszország)

A termékvisszahívás oka a határérték feletti hisztamintartalom.

Emlékeztettek, a hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok.

Szardellapaszta Kép: NKFH

Azt is kérték, amennyiben valaki a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.