A legfrissebb adatok szerint az idei évben már 226 betegnél azonosították a szamárköhögést, a harmincadik héten 41 új szamárköhögés gyanús megbetegedést regisztrált a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

És megjelent az idei évben először a nyugat-nílusi láz is, két betegnél is azonosították a vírust.

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 41 pertussis (szamárköhögés), egy rubeola és egy parotitis epidemica (mumpsz) megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba.

Kép: Economx

A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból, és tíz vármegyéből érkeztek (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Somogy, Tolna és Zala).

A betegek életkora:

15 beteg volt csecsemő;

2 beteg 3-5 éves;

2 beteg 6-9 éves;

5 beteg 10-14 éves;

1 beteg 15-19 éves;

5 beteg 40-49 éves;

5 beteg 50-59 éves;

6 beteg pedig a 60 év felettiek korcsoportjába tartozott.

Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 14 betegnél támasztották alá a klinikai diagnózist. A többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

Mi az a szamárköhögés? A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjedő, rendkívül fertőző megbetegedés, amely minden korosztályt érinthet. Különösen a megfelelő védettséggel még nem rendelkező 6 hónapos kor alatti csecsemők számára jelent nagy veszélyt, mondta korábban Rósa Ágnes, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) alelnöke lapunknak. A hat hónapnál fiatalabb betegeknél súlyos, esetenként halálos kimenetellel is számolni kell. A rohamszerű köhögések alatt súlyos oxigénhiány, emiatt agykárosodás léphet fel, kialakulhat szövődményként tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, de akár bordatörés is. Serdülők, felnőttek általában enyhébb tüneteket mutatnak, nem ritkán hetekig elhúzódó köhögés hátterében igazolódik a fertőzés.

Hasmenés-járvány is volt

A hatóság a heti jelentésében arról is beszámolt, hogy július 22 – 28. között egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványról kaptak bejelentést. Hajdú-Bihar vármegyében egy munkahely dolgozóinál július 20-tól lázzal, hányással, hasmenéssel, hasi görcsökkel járó enterális járvány kezdődött.

Összesen 564 betegről tudnak, közülük 39-en vendégmunkások voltak, kórházba senki sem került.

A betegek mind ugyanazon a konyhán ebédeltek, a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya is megkezdte az eset kivizsgálását, a laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak. A területileg illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztálya az ivóvizet is megvizsgálta, 16 mintát is vettek a vendégmunkások részére biztosított ballonos és hűthető ivóvíztartályokból, valamint az étkező vezetékes vizéből. Az eredmények egy esetben sem feleltek meg az ivóvíz minőségi követelményeinek. A hatóság a szükséges intézkedéseket megtette.

A 29. héten kullancsencephalitis vírus okozta megbetegedéssel diagnosztizált Fejér vármegyei férfi családjában a 30. héten további 3 főnél igazoltak a vizsgálatok kullancsencephalitis vírus szeropozitivitást. A 13 és 15 éves lány gyermekek kórházi ellátásra szorultak, míg a 46 éves édesanya tünetmentes volt. A családi halmozódás a folyamatosan, hőkezelés nélküli (nyers) kecsketej fogyasztásával hozható összefüggésbe.

Magyarországon 2024-ben a 30. héten diagnosztizáltak először nyugat-nílusi láz megbetegedéseket egy 59 éves Hajdú-Bihar vármegyei nő és egy 51 éves budapesti férfi betegnél. A járványügyi kivizsgálás során kiderült, hogy a betegek nem jártak külföldön, így a fertőzések hazai eredetűnek tekinthetők. A betegeknél a kórházban tudatzavart, lázat, fejfájást és aluszékonyságot tapasztaltak a kezelőorvosok.

A 30. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek egy 41 éves Vas vármegyében élő indiai férfi betegnél. A beteg a lappangási idő alatt Indiában járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Két malária megbetegedés gyanúját is jelentették. Az egyik beteg egy 15 hónapos német állampolgárságú fiú csecsemő, aki a szüleivel átutazóban volt Magyarországon, amikor a tünetei jelentkeztek. A megbetegedés kezdete előtt két nappal érkeztek Afrikából, ahol a lappangási idő alatt tartózkodtak, így a gyermek ott akvirálhatta a fertőzést.

A másik beteg egy Pest vármegyében élő 56 éves férfi, aki még Ghánában betegedett meg, ahol malária ellenes gyógykezelést kapott, közölte heti jelentésében a NNGYK.