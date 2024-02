10 millió forintos piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy magánszemélyre tiltott piaci manipulációnak minősülő tőzsdei kereskedés miatt. Az érintett tiltott módokon manipulálta a tőkepiacot, így adva félrevezető, hamis jelzést a befektetőknek több tőzsdei részvény valós piaci megítéléséről, keresletéről-kínálatáról – írják közleményükben.

A jegybank tiltott piacbefolyásolás bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést is tesz a Fővárosi Főügyészségen.

Az ügyre az MNB hivatalból végzett piacfelügyeleti eljárása során derült fény, melyben azt vizsgálták, hogy egy magánszemély egyes tőzsdei ügyletei kapcsán sérültek-e a piaci visszaélések tilalmára vonatkozó európai uniós rendelkezések (MAR).

Megállapították: a magánszemély egyes ügyletkötéseivel több kereskedési napon tiltott piaci manipulációt követett el a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett POLYDUCT, eSense, Megakrán és FuturAqua részvényekre vonatkozóan.

A bírság összegének megállapításánál súlyosbító körülménynek számított, hogy a magánszemély tevékenységét 4 részvényre vonatkozóan és hosszabb időn keresztül folytatta.

Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy az adott értékpapírokhoz határidős termék nem kapcsolódott a BÉT-en, valamint a BUX és BUMIX indexkosarakban sem szerepeltek.

Félrevezető jelzések

Magatartása az érintett részvények tőzsdei kereskedési forgalmának alakulásáról, illetve árfolyamáról hamis, félrevezető jelzéseket közvetíthetett, így sértve a pénzügyi eszközök kereskedésének tisztaságát és átláthatóságát, ezáltal a tőkepiac integritását. Tevékenysége emellett alkalmas volt arra, hogy hamis benyomást keltsen az értékpapírok valós piaci megítéléséről, keresletéről és kínálatáról, valamint forgalmáról.

A magánszemély a vizsgált időszakban olyan mennyiségben adott be, majd vont vissza a kereskedési rendszerben megbízásokat több részvényre, hogy azok alkalmasak lehettek más befektetők elbizonytalanítására, döntéseik lassítására, illetve a saját kereskedési stratégiája elrejtésére. Ez a jogszabály által tiltott piaci manipuláció „megbízáshalmozás” típusát jelentette.

A magánszemély „vetítéssel” is manipulálta a piacot, szintén több részvény kapcsán. Kereskedése során ugyanis a hozzá köthető árváltozással érintett kereskedési napokon előforduló tranzakciókból minden esetben az ármeghatározó ajánlatot ő adta.

A piaci manipuláció nem követeli meg, hogy az elkövető szándéka ténylegesen e jogsértésre irányuljon. Ez már akkor is megvalósul, ha csak a lehetősége áll fenn, hogy az adott megbízások hamis vagy félrevezető jelzéseket közvetíthetnek a tőkepiaci szereplőknek. Piaci manipuláció lehet az is, ha az elkövetőt az adott ügyletek kötésére a saját, szubjektív szempontjából akár racionálisnak is tekinthető gazdasági cél vezeti.