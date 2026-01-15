A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá az MTI-nek.
A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintett nyugdíjasnak – jegyezte meg a posta.
