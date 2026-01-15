A Magyar Posta munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint

a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be

– közölte a posta csütörtökön megküldött közleményében.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá az MTI-nek.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintett nyugdíjasnak – jegyezte meg a posta.