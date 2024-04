A tavaly még gigantikus kamatot ígérő inflációkövető állampapírok közül a most megvásárolhatók kamata lecsökkent, míg aki tavaly november előtt vásárolt, az idei évre még 18 százalékos kamatot kap. A Prémium Magyar Állampapír, ha most vásároljuk meg, egy évig 7,9 százalékos kamatot fizet, utána pedig a jövő évre az idei infláció szerint, ami várhatóan 4-5 százalék között lesz, utána pedig a jegybank ígérete szerint jön a 3 százalékos inflációs cél.

Vonzó, de csak viszonylag

A Fix Magyar Állampapír a maga három évre kínált évi 7 százalékos kamatával már sokkal vonzóbb, ugyanakkor az az érdekes helyzet állt elő, hogy a piaci, tehát jogi személyek által is megvásárolható 10 éves állampapírhozam 7 százalék fölé ugrott, így, ha úgy gondolja valaki, hogy 10 éven át vonzó az évi 7 százalék fölötti hozam, hisz az infláció vélhetően a célsáv körül lesz, akkor hosszú távú befektetésnek ez az vonzóbb opció, ráadásul, ha időközben csökkennek a piaci hozamok, rövid távon árfolyamnyereséget is el lehet érni.

Alapok

Ugyancsak alternatívát jelenthetnek a befektetési alapok, pláne tavalyi is idei év eleji jó teljesítményükkel, bár ez nem feltétlenül lesz fenntartható, hisz a kötvényalapok sem tudnak csodát tenni, ha már megszűnt a magas kamatok és hozamok kora, a részvénypiaci száguldás sem tarthat akármeddig, így a részvényalapok aranykora is véges, de a tavalyi szép eredményeket látva sokan valószínűleg vonzónak tartják az alapokat.

Nem tolongtak a vevők

Mindenesetre túl sokan nem vettek lakossági állampapírt a múlt héten a korábbi időszakokhoz képest. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint Fix Magyar Állampapírból 14,2 milliárd, a 6 százalékos kamatot fizető Egyéves Állampapírból 10,7 milliárd, a PMÁP-ból 4,2 milliárd forint értékben vásároltak. Összesen 40,5 milliárd forintért vettek lakossági állampapírt, ami idén a legkisebb heti adat.

A biztos menedék

Van még egy jelentős tényező, ami elfordíthatta a befektetőket nem csak az állampapíroktól, de akár a forintban való befektetéstől is. Tavaly úgy tűnt, hogy stabilizálódott a forint árfolyama, idén mégis jócskán meggyengült, alig kevesebb egy euró, mint 400 forint. Nem meglepő, ha sokan úgy gondolják: ha már nincs kiemelkedő kamat, minek vállalják a leértékelődés kockázatát, és egyszerűen átváltják a jó erős euróra, a világ második legnagyobb valutájára (normális esetben ezt mindannyian úgyis megtesszük majd, ha belépünk az eurózónába).