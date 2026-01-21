A múlt év végén már három, kiemelt lokációban lévő budapesti irodaházat, valamint egy Debrecen belvárosában lévő lakóingatlanfejlesztési telket tudhatott a portfóliójában a REALIS WAM Alapkezelő Zrt.

A karakteres és kifinomult dizájnt igénylő ingatlanprojektekkel foglalkozó alapkezelő jelenleg 18 milliárd forint vagyont kezel, három alappal rendelkezik és további három alap létrehozását tervezi a közeljövőben. Az alapító-tulajdonos Schrancz Mihály vezetésével olyan befektetéseket valósítanak meg, amelyeknél a magas termékminőség és a befektetők üzleti érdekének harmonizálása áll a fókuszban.

Az alapkezelő célja, hogy 2026 végéig elérje a 100 milliárd forintos portfólióértéket.

A több iparágban is érdekeltségekkel rendelkező REALIS GROUP új, ingatlan befektetésekkel foglalkozó leányvállalatát, a REALIS WAM Alapkezelő Zrt.-t 2024 közepén hozták létre. A cég 2024 végén kapta meg a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) a tevékenységi engedélyét, amellyel hivatalosan is megkezdte működését és belépett a hazai alternatív alapkezelők közé.

A társaság mögött olyan szakmai háttér áll, amely a magyar ingatlanfejlesztési piac utóbbi három évtizedének több ikonikus projektjét formálta. A szakmai múlt mellett a menedzsment hitelességét a vezetők több mint kétmilliárd euró értékű, megvalósított projekt portfóliója alapozza meg.

Az alapkezelő első teljes éve kiugró eredményeket hozott. Az első tőkebevonások sikeresen lezajlottak: a REALIS WAM által kezelt vagyon 45 százaléka intézményektől, míg 55 százaléka privát befektetőktől érkezett.

A REALIS WAM piaci pozicionálása tudatosan szembe megy a tisztán pénzügyi szemléletű alapkezelői és klasszikus ingatlanpiaci trendekkel. A cég portfólióépítési filozófiája, a „Character Building Collection” a pénzügyi racionalitást ötvözi az építészeti és városépítészeti igényességgel. A társaság kizárólag olyan prémium lokációkban található fejlesztésekbe fektet, amelyek nemcsak profitot termelnek, hanem esztétikai és műszaki értelemben is maradandó értéket képviselnek.

Az ingatlanszakma nem csak a jó minőségben létrehozott négyzetméterekről, hanem az életérzésről is szól. Mi nem csak épületekben, hanem mikrokörnyezetben, városi élhető terekben és évtizedekben gondolkodunk – mondta a piacra lépés kapcsán Schrancz Mihály, a REALIS WAM alapító-tulajdonos, vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a céljuk, hogy visszahozzák a polgári értékrendet a fejlesztésekbe. A minőség náluk nem a hivalkodó luxust, hanem jó dizájnt, tartósságot és a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot jelenti. Nem csak falakat, hanem örökséget építenek – fogalmazott.

Az alapkezelő mögötti üzleti bizalmat jelzi a tulajdonosi struktúra is. Az alapító Schrancz Mihály és Ádány Tamás befektetési igazgató mellett csatlakozott tulajdonosként Wolf László, az OTP csoport vezérigazgató-helyettese, Fülöp András, a Deloitte korábbi vezérigazgatója, és Szabó Levente ügyvéd, az osztrák LeitnerLeitner csoport partnere is.