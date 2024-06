Régóta tudjuk, hogy a Pannon-tenger egykori helye, a Kárpát-medence rendkívüli adottságot jelent a geotermikus energia szempontjából – hangsúlyozta energiajogász az Economxnak. Tóth Máté szerint lényegesen hamarabb emelkedik a felszín alatti hőmérséklet, mint máshol, erős a földi hőáram és a földkéreg vastagsága a kontinens átlagértékének nagyjából a fele, tehát könnyű is elérni.

Bár hatalmas a kiaknázatlan potenciál még a geotermikus energia közvetlen hasznosításában, ugyanakkor Magyarország jelenleg is, méghozzá hosszú évek óta Európa élvonalában van. Annyira, hogy stabilan Európa első öt állama között vagyunk hasznosítás terén a jelenleg 6,4 petajoule hazai energetikai felhasználásunkkal, 2010 óta pedig a négyszeresére nőtt a geotermikus hőenergia-kitermelés. Nem következett be azonban nagyságrendi ugrás, ha a potenciál egészét nézzük.

Nagyságrenddel nagyobb mennyiség

A DLA Piper energiaszakértője szerint a geotermikus energia nagyobb arányú kihasználása szintén lehetséges és prosperáló módozata lehet annak, hogy akár a villamos energia-termelés, akár a fűtésre fordított energia kapcsán tovább diverzifikálhassuk a magyar energiamixet.

Simon Gábor az Economxnak kiemelte: megállapítható, hogy a jelenlegi hasznosításnál legalább egy nagyságrenddel nagyobb geotermikus energia mennyiség is hasznosítható lenne gazdaságosan, fenntartható módon.

Ennek elérését ugyanakkor korlátozza egyrészt, hogy a geotermikus beruházások jelentős része továbbra is nagyarányú tőkeinvesztíciót követel meg.

Másrészt a legutóbbi jogszabályváltozások révén egyelőre nem sikerült fellendíteni a geotermikus beruházásokat, és a projektek engedélyezésének szabályai körében is tapasztalhatók bizonytalanságok.

Ezen felül a hasznosítható potenciált technológiai, gazdaságossági, környezeti (fenntarthatósági) és nem ritkán társadalmi szempontok is korlátozzák. Így – az újabb jogszabályi reformokon túl – a földhőben rejlő lehetőségek minél előbbi kiaknázásához elsősorban a kutatás-fejlesztési, valamint az innovációt előtérbe helyező lehetőségek kihasználása szükséges – hangsúlyozta a szakértő.

A geotermikus potenciál kiaknázását célzó kútfúrás Pécs közelében 2018. május 17-én. Kép: MTI / Sóki Tamás

Az izlandi és izraeli innovációk segíthetnek

Tóth Máté szerint a hasznosítás mindenkori horizontját elsősorban műszaki paraméterek és a bekerülési költség/megtérülés hányadosa, itt pedig a tudomány és technika adott szintje határozza meg, ahol komoly áttörésekre volt szükség. Ezek az utóbbi időben érkeztek meg elsősorban Izland és Izrael elmúlt néhány éves innovációs eredményeivel.

Innentől nem is a fűtés, hanem a villamosenergia-termelés dimenziójában jelentkezik igazán szűk keresztmetszet a továbbiakban, a hőoldalon viszont a támogató jogi környezet és a forrásoldali támogatások most már nagyobb súllyal eshetnek latba.

A nagyobb állami szerepvállalás a kulcs a geotermikus iparág fellendüléséhez, mivel nem tud csak a piac ilyen kockázatokat és költségeket a kívánt mértékben és ütemben kezelni.

Épp ezért a jelenlegi, társadalmi egyeztetésen túljutott koncepció már az, hogy az állam nagyobb szerepet fog vállalni a geotermikus energia kutatásában és hasznosításának támogatásában is.

Az államnak fúrnia kell, illetve beszállni ilyen projektekbe, illetve egyúttal a költségek-kockázatok részbeni átvállalására is szükség van.

Ez utóbbira jönne egy pályázati forrás 34 milliárd forint indulókerettel, illetve elérhetővé válik egy Geotermikus Beruházási Hitelkonstrukció nevű, iparági célirányos hitelkeret is.

Ami a fúrást illeti, zajlik az országos geotermikus kutatási program folytatása, ez állami pénzből, egyúttal a hatályos Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként egy pályázat már 4,8 milliárd forinttal járult hozzá a geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi (piaci) kockázatainak mérsékléséhez.

A közintézményi oldalon is van bőven keresnivalója a szabályozónak, itt a településfűtésre 20 milliárd forintos induló keretösszeg lesz, és geotermikus hőszivattyú telepítési program is indul. Ezt az ütemet kell majd a közeljövőben fokozni. Összesen egyébként a költségvetési tervezés oldaláról a kiszámítható finanszírozási környezetet összesen mintegy 165 milliárd forintnyi támogatást vizionál, ami kell is az előrelépéshez.

A Svartsengi geotermikus erőmű Grindavik közelében Izlandon 2024. május 23-án. Kép: Getty Images / John Moore

Többletelőnyök a beruházói kedvéért

Simon Gábor rámutatott: a földhővel összefüggő engedélyezési szabályok reformja kapcsán előremutató döntés volt a Geotermikus Energia Bizottság, mint szakmai szerv felállítása, amely testület elősegítheti, hogy ténylegesen szakmailag megalapozott, biztos finanszírozási háttérrel rendelkező projektek kaphassanak engedélyt.

A geotermikus beruházói kedvet a többletelőnyök biztosításával lehetne fellendíteni.

Ugyanakkor a geotermikus beruházások fellendítéséhez is elengedhetetlen az állam nagyobb szerepvállalása, akár konkrét támogatások szintjén is, viszont a számos, eleve nagy finanszírozási igényű projekt mellett (nukleáris és megújuló bővítés, hálózatfejlesztések, energiatárolás fellendítése) kérdéses, hogy ténylegesen milyen források állnak majd rendelkezésre a geotermia szektor számára – hangsúlyozta végezetül a DLA Piper szakértője.