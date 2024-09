A KSH reggel megerősítette az előzetes (második negyedéves) GDP adatokat: éves összevetésben 1,5 százalékkal nőtt a gazdaság, az első negyedévhez képest azonban 0,2 százalékkal mérséklődött. A nyers adat, amikor publikálták negatív bomba meglepetést okozott, kedden kiderült, mi volt a háttérben.

A részletes adatokból ezek a legfontosabbak, éves összevetésben, így alakultak a főbb számok:

az ipar 2,4 százalékkal, azon belül a feldolgozóipar 3,7 százalékkal esett vissza,

15,4 százalékkal fékezett a bruttó állóeszköz-felhalmozás: mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké csökkent, utóbbié jelentős mértékben,

a háztartások tényleges fogyasztása 4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,2 százalékkal nőtt

Az adatok további bontása itt található.

Romlik a fogyasztói bizalom

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a friss adatokból azt emelte ki, hogy hiába nőnek a reálbérek, a fogyasztói bizalom tovább romlott. A szakértőt nem lepte meg a korábbi részadatok alapján, hogy a cégek jelentősen behúzták a féket a beruházásokban. Utóbbiban nem is vár fordulatot.

Piaci reakciók: gyengül a forint

Az adat után csak kismértékű elmozdulás látható a forint árfolyamában, a negatív irányban. Az euró-forint jegyzés beragadt 392-393 közé, bár a délelőtt későbbi óráiban 393 fölé emelkedett a keresztárfolyam. A hazai deviza gyengülését az is indokolhatja, hogy a részletes GDP adatok egy újabb megerősítést jelentenek a Magyar Nemzeti Bank számára a szeptemberi kamatcsökkentés szükségessége mellett.

Szeptember 24-én döntenek legközelebb a kamatokról a hazai jegybankárok.

A magyar tőzsdén még tart a nyári uborkaszezon, két óra kereskedés alatt nem sikerült elérni az egymilliárd forintos forgalmat, Az OTP Bank részvényei lejjebb kerültek ugyan fél százalékkal, de rekordszinten alacsony forgalom mellett.

Kép: economx

Mit hozhat 2025?

A jelenlegi inflációs folyamatok és a kamatkörnyezet alakulása alapján nagy a valószínűsége, hogy 2025 első hónapjaiban a lakossági államkötvény tulajdonosok a Prémium Magyar Állampapírok után kézhez kapott kamat egy részét nem fektetik be újra, sőt a lejárat előtti PMÁP-eladásokra is mutatkozik esély. A nagy kérdés, mihez kezdenek ezzel a pénzzel a magyarok. A szóban forgó több száz milliárd forint egyrészt lendületet adhat a fogyasztásnak, de helyet találhat magának más megtakarítási termékekben is.

Fordulatot ígér az ipar teljesítménye is, a szakértők szerint idén a szektor negatívan járul hozzá a GDP növekedéshez, de 2025-ben itt is jó esély van a fordulatra.