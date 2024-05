Ma összeül a Monetáris Tanács, döntést hoznak a jegybanki alapkamatot illetően, esetleg a monetáris politika más kérdéseit is megtárgyalják, majd délután 2-kor nyilvánosságra kerül a döntés, melyet egy órával később a jegybank alelnöke, Virág Barnabás fog indokolni. Egyúttal a jövőbeli kilátásokról is beszél.

A várható mérték

A jelenlegi alapkamat 7,75 százalék, melyet ma jó eséllyel 50 bázisponttal 7,25 százalékra fognak csökkenteni. Ettől persze el is térhet a mérték, miután az utolsó kamatdöntés óta érdemben javult a piaci hangulat, de viszonylag kis esélyét látjuk, hogy 75 bázispontos lenne a lépés. Az előző kamatdöntő ülést követően azt valószínűsítette Virág Barnabás, hogy a májusi, illetve júniusi kamatdöntő ülésen egyaránt 50 bázispontos lehet a vágás, de az így 6,75 százalékra érő alapkamat nehezen lesz tovább csökkenthető.

Javuló piaci helyzet

Azóta azonban javult a piaci helyzet: a 10 éves állampapírhozam újra 7 százalék alá csökkent, a forint érdemben erősödött, sőt, három hónapos csúcsra jutott az euróval szemben. Az eurózónás és az amerikai kamatcsökkentési várakozások egyaránt felerősödtek, és ha valóban sor is kerül a nagy jegybankok egy vagy több lépésére az év során, akkor az MNB mozgástere is nőhet, hisz ha az adott devizák kamata alacsonyabb, adott felár mellett a forint kamatát is értelemszerűen mérsékelni lehet.

Nőhet a mozgástér

A másik szempont az infláció, amit meg kell haladnia az alapkamatnak, miután egyelőre stabilan érzékelhető reálkamat fenntartása a cél. Ha az egy hónappal ezelőtt vártnál optimálisabban alakulnak a körülmények a következő hónapokban, akkor elvileg év végére nem csak az eddig említett 6 százalékos alapkamat lehet reális, de akár 5 és fél százalékos szint is képbe kerülhet. Ma döntő lesz, hogy ezt a jegybank hogyan kommunikálja az elmúlt hetek kedvező piaci hangulatának fényében.