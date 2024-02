A rekordmagas infláció és a drága élelmiszerek miatt bezuhant a boltok forgalma, miközben sosem volt annyi megtakarítása a magyaroknak, mint tavaly. Az utóbbi időben megnőtt a bolti lopások száma is. Az egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi láncnál is tapasztalják ezt, az esetszámok pedig az ünnepi időszakokban még kiugróbbak voltak.

„Megélhetési és az üzletszerű lopások egyaránt megfigyelhetők” – közölte az rtl.hu-val Nagy-Peid Adrienn, a Tesco Magyarország külső kommunikációs menedzsere, aki hozzátette, hogy kollégáik folyamatosan elemzik ezeket az elkövetői magatartásokat, és újabb és újabb technikai megoldásokat vezetnek be a visszaélések csökkentése érdekében. Ilyenek például a blokkal működő kiengedő kapuk az önkiszolgáló kasszáknál.

A Tescoban a húsfélék, ezek közül is a csirkemellfilé, a sertéscomb, a sertéskaraj, a csemege termékek, főleg a szalámik, de a sajtok, az alkohol, a pisztácia, az édesség, a ruha és a barkácstermékek is a legtöbbször ellopott tételek listáján szerepelnek.

A Penny-ből is gyakrabban lopnak a magyarok

A Penny Magyarországtól az RTL azt a választ kapta, hogy az adatok alapján az elmúlt időszakban nőtt a lopások száma, ahogyan ezek összértéke is.

Az elkövetéseket két kategóriába sorolják:

Az egyik a kisebb értékű eltulajdonítás, amikor napi fogyasztási cikkek kerülnek ki fizetés nélkül az üzletből.

A másik, amikor az elkövető – a tételek számából ítélve – feltehetően továbbértékesítés céljából tulajdonítja el a termékeket. Ezekben az esetekben az elkövetők jellemzően bevásárlókocsiban vagy egy nagyobb méretű táskában viszik ki az árut az üzletekből. A csoportos elkövetés is létező probléma.

A statisztikák szerint a hálózatukban felderített elkövetések száma és értéke is jelentősen emelkedett a 2022-es évhez viszonyítva. A felderített elkövetések 126,7 százalékkal, értékük 123,8 százalékkal emelkedett. A lopások ellen biztonsági őrrel, elektromos áruvédelmi rendszerrel és kamerákkal is védekeznek.

A CBA-nak és a SPAR-nak is van oka panaszkodni

A CBA-tól is úgy nyilatkoztak, hogy nemcsak a bolti lopások száma, de azok értéke is megnövekedett. Elmondásuk alapján folyamatosan bővítik az üzletekben a biztonsági berendezések számát, illetve azok korszerűsítését, és a biztonsági őrök létszámát is növelik.

A SPAR kommunikációs vezetője szerint a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásokról.

„A hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, továbbértékesítési céllal történő eltulajdonításra. Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze »csomagokat« és kísérlik meg azok eltulajdonítását. Az égetett szeszek, az édességek, de a vegyi áru termékek is a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók” – mondta Maczelka Márk.

Az Auchan a kivétel, de a Lidlnél a prémium termékekre hajtanak

Egyedül az Auchan nyilatkozott úgy, hogy 2022 óta nem nőtt náluk a lopások száma.

„2022-ben az Auchan áruházakban is némileg nőtt a lopások száma, főként az élelmiszereknél, ami nehezebb gazdasági helyzetben nem szokatlan jelenség. Ez azonban jóval a rendőrség által közzétett mérték alatt maradt” – mondta Vorigin Dóra, az Auchan Magyarország Kft. külső kommunikáció menedzsere.

A Lidl Magyarországnál az elfogások száma növekedett az előző év azonos időszakához képest. A feltételezhetően lopásból adódó leltárhiányunk nagy része leginkább prémium és márkatermékből, valamint szeszesital árucsoportokból tevődik össze.

Az áruvédelmi intézkedéseiket ők is folyamatosan fejlesztik, ennek köszönhetően növekedett az elfogások száma az előző év azonos időszakához képest

– írták az élelmiszerlánctól az rtl.hu megkeresésére.