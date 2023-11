November 1-jén, éjszaka tűz ütött ki a bécsi központi temető zsidó részében – számolt be a történtekről az X közösségi oldalon az osztrák zsidó hitközség vezetője, Oskar Deutsch.

A vallási vezető beszámolója alapján a ravatalozó előtere égett ki, és a tűzben senki sem sérült meg.

Oskar Deutsch azt is megjegyezte, hogy a temető külső falain a tűzzel párhuzamosan festett horogkeresztek jelentek meg.

