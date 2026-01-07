Lengyelországban a nyugdíjasok évek óta jogosultak a 13. és a 14. havi nyugdíjra is. A 14. havi juttatás összege a mindenkori minimálnyugdíjhoz igazodik, és teljes összegben azok számára jár, akiknek a havi ellátása nem haladja meg a meghatározott jövedelmi küszöböt.

A Fakt lengyel bulvárlap friss összesítése szerint 2026-ban ez az összeg

várhatóan 1970 zloty körül alakul, ami mai árfolyamon nagyjából 165–170 ezer forintnak felel meg.

Ez nem részlet és nem arányosított kifizetés, hanem a lengyel szabályok szerinti teljes összegű 14. havi juttatás, amely a mindenkori minimálnyugdíj mértékével egyezik meg, függetlenül attól, hogy az érintett egyébként ennél magasabb havi nyugdíjat kap.

Fontos ugyanakkor, hogy a rendszer nem teljesen feltétel nélküli: a magasabb nyugdíjjal rendelkezők esetében a 14. havi juttatás összege fokozatosan csökken, egy bizonyos jövedelmi szint felett pedig gyakorlatilag eltűnik.

Mi történik Magyarországon 2026-ban?

Magyarországon a 13. havi nyugdíj már visszaépült a rendszerbe, a 14. havit azonban nem egyszerre, hanem fokozatosan vezetik be. A kormány 2026-ra 3,6 százalékos inflációval számol, a nyugdíjakat is ennek megfelelően emelik meg. Februárban a 13. havi nyugdíj mellett folyósítják majd a 14. havi nyugdíj negyedét is.

A magyar átlagnyugdíj 2025 végén 246 ezer forint körül alakult, ami 2026-ban inflációkövető emeléssel megközelítheti a 255 ezer forintot.

Ez alapján egy átlagos magyar nyugdíjas 2026-ban így számolhat:

Havi átlagnyugdíj: ~255 000 Ft

13. havi nyugdíj: ~255 000 Ft

14. havi nyugdíj (25 százaléka): ~63 750 Ft

A 14. havi juttatás tehát nem egy újabb teljes havi kifizetés, hanem egy egyszeri, nagyjából 64 ezer forintos többlet, amely az éves nyugdíjösszeget növeli meg.

Lengyelország vs. Magyarország – a számok tükrében

Ugyanebben az évben, 2026-ban a 14. havi nyugdíj összege:

Lengyelországban: ~170 000 Ft (a jogszabály szerinti teljes összeg, a minimálnyugdíj mértékében)

(a jogszabály szerinti teljes összeg, a minimálnyugdíj mértékében) Magyarországon: ~64 000 Ft (negyedhavi)

A különbség önmagában is látványos: a lengyel modell közel háromszor akkora összeget jelent az extra juttatásnál, mint a magyar 2026-ban. Igaz 2028-ra elméletileg mi is utolérhetjük, sőt meg is előzhetjük a lengyelt – feltéve persze, ha ott nem lesz gazdasági növekedés, és ez így marad. Utóbbira azért kevés az esély – tekintettel a most is szárnyaló lengyel gazdasági adatokra.

Jobban él egy lengyel nyugdíjas, mint egy magyar?

A különbség nemcsak az extra juttatásoknál jelenik meg, hanem már az alapnyugdíjak szintjén is. Magyarországon az átlagos havi nyugdíj jelenleg 250–255 ezer forint körül alakul, míg Lengyelországban az átlagnyugdíj 4010 zloty, ami forintra átszámolva 370–380 ezer forintot jelent. Ez nominálisan 50–60 százalékos eltérés a lengyel nyugdíjasok javára.

Fontos hozzátenni, hogy ezek nominális adatok, vagyis nem veszik figyelembe a megélhetési költségek eltérését. Lengyelországban a rezsi gyakran magasabb, miközben több alapvető élelmiszer ára alacsonyabb, mint Magyarországon. Ettől függetlenül a számok azt mutatják: a lengyel nyugdíjasok magasabb alapellátásból indulnak, és ehhez több teljes értékű extra juttatás társul, ami összességében nagyobb pénzügyi mozgásteret jelent számukra.