Beköszöntött 2026, ezzel együtt pedig érvénybe léptek a nyugdíjakra vonatkozó új változások.

Ami már most biztos, hogy a januári nyugdíj már 3,6 százalékkal lesz magasabb összegű, mint a decemberi. Emellett a 13. havi nyugdíj 100 százalékát, valamint a 14. havi 25 százalékát is megkapják az idősek a februári nyugdíj fizetéssel. A 14. havi juttatás várhatóan négy év alatt, négy részletben épül fel, így 2029-ben válhat teljessé.

Ha már kifizetés, idén is az a szabály lesz érvényes, ha minden hónap 12. napján érkezik a juttatás, ha pedig ez hétvégére esik, akkor az azt megelőző munkanapon. Hogy ez hogyan is fog kinézni idén, az már a Magyar Államkincstár naptárában megtekinthető.

A nyugdíjkorhatár nem emelkedik 2026: marad idén is 65 év, ez idén a 1961-ben születetteket érinti.

A nyugdíjasok idei évre vonatkozó tudnivalóiról korábban itt és itt írtunk.