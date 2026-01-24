Az Egyesült Államok mintegy tucatnyi államában hirdettek veszélyállapotot pénteken egy kiterjedt téli vihar előtt, amely hóval, jéggel és mélyen fagypont alatti hőmérsékletekkel érkezik a hétvégén. Greg Abbott, Texas kormányzója az állam nagy részére katasztrófahelyzetet hirdetett, valamint az állam közbiztonsági hatóságai feloldották a közúti teherszállításra érvényben lévő közlekedési korlátozásokat az áruszállítás zavartalansága érdekében.

A veszélyhelyzet lépett érvénybe többi között Arkansas, Virginia, Georgia, Dél-Karolina, Észak-Karolina, Alabama, Tennessee, Missouri, Mississippi, Kentucky, New York és Kansas államban, valamint a fővárosban Washingtonban.

Wes Moore, Maryland állam kormányzója pénteki sajtótájékoztatóján arra kérte a lakosságot, hogy, maradjon otthon, ne keljen útra, halassza el vasárnapra és hétfőre tervezett programjait. Hasonló kéréseket tettek közzé más államok vezetői is.

A hétvégén a keleti parti nagyvárosokban, így New Yorkban, Philadelphiában, és Baltimore-ban, valamint Washingtonban 40 centimétert meghaladó havat várnak, valamint fél méter körüli hó hullhat az északkeleti államok jó részében és Oklahoma államban.

A vihart szállító sarkvidéki eredetű hideg levegő nyugat felől fokozatosan áramlik a keleti partvidék államai felé, mintegy 240 millió ember lakóhelyét érintve Új-Mexikó államtól az északkeleti országrészig. Az ország nagy részén jóval átlag alatti hőmérsékleteket várnak, még Texas déli részén is 0 fok alatt lehet a legalacsonyabb hőmérséklet, míg az ország leghidegebb részein a szél miatti hőérzet mínusz 40 fok alatt lehet.

A légitársaságok már pénteken mintegy 500 járatot töröltek, és több ezer repülő késve indult és érkezett. A légitársaságok szombatra és vasárnapra mintegy 2500 járatot töröltek a vihar miatt.