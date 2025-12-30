Újabb produkciók maradnak el a washingtoni Kennedy Centerben, miután az intézmény igazgatótanácsa ebben a hónapban úgy döntött, hogy az eddigi megnevezését Donald Trump amerikai elnök nevével egészíti ki. Legutóbb a veterán Cookers jazz együttes jelentette be, hogy visszalép a szilveszterre meghirdetett két koncerttől.

A zenekar közleményében úgy fogalmazott, hogy

a jazz a szabadság, az önkifejezés és az emberi hang teljes szabadságának zenéje, amely értékek meghatározóak számukra több évtizedes pályájuk során.

A Kennedy Center korábban még „tűzzel és lélekkel” színpadra lépő all-star formációként reklámozta a fellépést.

A kulturális bojkott nem ritka jelenség. Karácsony estéjén már elmaradt egy jazzkoncert, amelynek házigazdája, Chuck Redd szintén az átnevezéssel indokolta a döntést. Amerikai sajtóértesülések szerint egy New York-i tánctársulat is visszalépett két, tavaszra tervezett előadástól.

Az intézmény új vezetése azonban politikai akcióként értékeli a történteket. A Kennedy Center elnöke, Richard Grenell szerint

a fellépések lemondása „Trump-ellenes hisztéria”, és jellemzően az előző menedzsment által leszerződtetett művészektől érkezik. Álláspontja szerint a döntések mögött nem szakmai, hanem politikai szempontok állnak.

Az igazgatótanács döntése értelmében az intézmény új hivatalos neve The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, röviden Trump-Kennedy Center. A lépést a demokraták jogellenesnek tartják, John F. Kennedy családja szerint pedig az átnevezés súlyosan sérti a meggyilkolt elnök történelmi és erkölcsi örökségét.

Trump második elnöki ciklusában látványosan törekszik arra, hogy saját embereit ültesse kulcsintézmények élére, és nevét Washington meghatározó épületeihez kösse. Kritikusai szerint ezzel politikai befolyás alá vonja a korábban független intézményeket, míg az elnök állítása szerint csupán az általa „liberális elfogultságúnak” tartott struktúrákat alakítja át - írja a Reuters.