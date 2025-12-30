Perui sámánok gyűltek össze hétfőn az újévi rituáléjukra, ahol jóslatokat tettek a következő évre, beleértve Donald Trump amerikai elnök betegségét és Nicolás Maduro venezuelai elnök bukását. „Az Egyesült Államoknak fel kell készülnie, mert Donald Trump súlyosan meg fog betegedni” – jelentette ki Juan de Dios Garcia, aki más sámánokkal együtt gyűlt össze egy dél-limai strandon, ahol színes poncsókat viselve és virágokat szórtak a homokra – tudósított a Reuters.

A sámánok a világ vezetőit ábrázoló hatalmas plakátokat vittek magukkal, amelyek felett kardokat kereszteztek, füstölőket égettek, némelyikre pedig rátapostak. Trump és Maduro mellett Vlagyimir Putyin orosz, Hszi Csin-ping kínai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök plakátjai is ott voltak.

„Látjuk Nicolás Maduro vereségét” – mondta Garcia, „el fog menekülni Venezuelából. Nem fogják elfogni” – tette hozzá.

Garcia azt jósolta Peruval kapcsolatban, hogy Keiko Fujimori, Alberto Fujimori volt elnök lánya fog győzedelmeskedni a perui elnökválasztáson, miután háromszor is sikertelenül indult.

A sámánok ismét megjósolták Oroszország ukrajnai háborújának végét is. „Látom, hogy a konfliktus véget ér, felvonják a béke zászlaját” – jósolta Garcia.

A szertartást minden évben december végén tartják. A sámánok korábban az ukrajnai háború végét jósolták – 2023-ra.