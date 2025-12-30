Európa egyre növekvő nyersanyagigénye egészen Svédország legészakibb részéig gyűrűzik tovább: Kiruna városa szó szerint költözni kényszerül. Az Északi-sarktól mindössze 145 kilométerre fekvő településen több ezer lakost és épületet kell áttelepíteni, mivel a város alatt húzódó hatalmas vasércbánya terjeszkedése miatt megsüllyed a talaj – írja a CNBC.

Kiruna új központja az óvárostól mintegy három kilométerrel keletebbre épül, az áttelepítési folyamat pedig várhatóan 2035-re zárul le. A projektet a világ egyik legnagyobb és legdrasztikusabb városi átalakításaként tartják számon.

A várost 125 évvel ezelőtt az állami tulajdonú LKAB vasércbányászati vállalat köré szervezték. Az LKAB az Európai Unió vasérctermelésének mintegy 80 százalékát adja, és nemrég Európa egyik legnagyobb ismert ritkaföldfém-lelőhelyét is azonosította a térségben, ami tovább növelte stratégiai jelentőségét a zöld átállás szempontjából.

A városvezetés és a bányavállalat szerint minden lakos tisztában van azzal, hogy az itt élők sorsa szorosan összefonódik az ásványkincsek kitermelésével. Ugyanakkor az áthelyezés komoly politikai, gazdasági és környezeti vitákat váltott ki, különösen a számi őslakos közösségek rénszarvastartására és kultúrájára gyakorolt hatások miatt.

A vállalat az érintetteknek a piaci értéken felüli kártérítést vagy új ingatlan építését ajánlotta fel, és becslései szerint az áttelepítés költsége a következő tíz évben meghaladja a 22 milliárd svéd koronát.

Az új város azonban új kihívásokat is hozhat: szakértők szerint a terület adottságai miatt télen akár 10 Celsius-fokkal is hidegebb lehet, ami a hosszú sarkvidéki teleken tovább nehezítheti a mindennapokat.