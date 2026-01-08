Frank-Walter Steinmeier német elnök határozottan bírálta Donald Trump amerikai külpolitikáját, és arra sürgette a világot, hogy ne engedje, hogy a világrend „rablók barlangjává” váljon, ahol a gátlástalanok elveszik, amit akarnak – írta a Reuters.
Szokatlanul erős megjegyzéseiben, amelyek látszólag olyan cselekedetekre utaltak, mint Nicolás Maduro venezuelai elnök hétvégi megbuktatása, a volt külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a globális demokráciát minden eddiginél jobban támadják.
Bár a német elnök szerepe nagyrészt protokolláris, szavainak van némi súlya, és nagyobb szabadsággal rendelkezik a nézetek nyilvánításában, mint a politikusok.
Steinmeier vízválasztónak nevezte a Krím Oroszország általi annektálását és Ukrajna teljes körű invázióját, és azt mondta,
„Aztán ott van az értékek lebontása, legfontosabb partnerünk, az Egyesült Államok részéről, amely segített felépíteni ezt a világrendet” – mondta Steinmeier egy szerdai szimpóziumon.
Aktív beavatkozásra van szükség fenyegető helyzetekben, és meg kell győzni az olyan országokat, mint Brazília és India, hogy megvédjék a világrendet – mondta.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!