Frank-Walter Steinmeier német elnök határozottan bírálta Donald Trump amerikai külpolitikáját, és arra sürgette a világot, hogy ne engedje, hogy a világrend „rablók barlangjává” váljon, ahol a gátlástalanok elveszik, amit akarnak – írta a Reuters.

Szokatlanul erős megjegyzéseiben, amelyek látszólag olyan cselekedetekre utaltak, mint Nicolás Maduro venezuelai elnök hétvégi megbuktatása, a volt külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a globális demokráciát minden eddiginél jobban támadják.

Bár a német elnök szerepe nagyrészt protokolláris, szavainak van némi súlya, és nagyobb szabadsággal rendelkezik a nézetek nyilvánításában, mint a politikusok.

Steinmeier vízválasztónak nevezte a Krím Oroszország általi annektálását és Ukrajna teljes körű invázióját, és azt mondta,

az Egyesült Államok viselkedése történelmi szakadást jelent.

„Aztán ott van az értékek lebontása, legfontosabb partnerünk, az Egyesült Államok részéről, amely segített felépíteni ezt a világrendet” – mondta Steinmeier egy szerdai szimpóziumon.

Aktív beavatkozásra van szükség fenyegető helyzetekben, és meg kell győzni az olyan országokat, mint Brazília és India, hogy megvédjék a világrendet – mondta.