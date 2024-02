A Pepco egy hétfőn késő este benyújtott szabályozói bejelentésben közölte, hogy beszünteti tevékenységét Ausztriában, mivel nem látja előre, hogy az osztrák piac eléri-e az elvárt hozamot.

A varsói tőzsdén jegyzett Pepco, Poundland és Dealz márkák tulajdonosa, amelynek tavaly december végén 4832 üzlete volt, 2021 szeptemberében 73 üzlettel lépett be az osztrák piacra – írja a Reuters.

A kivonulás javítja a 2024-re vonatkozó cash flow-ját és annak alapjául szolgáló jövedelmezőségét, és lehetőséget biztosít, hogy olyan más piacokra is összpontosítson, ahol nagyobb hozamot tud elérni.

Leszögezték, hogy a döntés nem érinti a Nyugat-Európában meglévő növekedési stratégiáját és a cég más tevékenységét sem. A Pepco a múlt hónapban azt is közölte, hogy a kereskedelmi feltételeket továbbra is kihívást jelentenek Európa zömében, az idei évre vonatkozóan azonban továbbra is óvatosan optimista.