Az ukrajnai háború harmadik évében új szintre lépett az orosz emberveszteség. A BBC adatai szerint 2025-ben meredeken emelkedett az elesett orosz katonák száma, különösen azóta, hogy Washington nyomására felerősödtek a béketárgyalási kísérletek.

A brit közmédia eddig közel 160 ezer elesett orosz katona nevét tudta megerősíteni. Katonai szakértők szerint ez a szám legfeljebb a valós veszteségek kétharmadát tükrözi. A becslések alapján a háborúban elesett orosz katonák száma már 250-350 ezer között lehet.

A gyászjelentések időbeli alakulása világosan mutatja, hogyan igazodott a harcok intenzitása a diplomáciai eseményekhez. A viszonylag nyugodt január után februárban ugrott meg a veszteségszám, közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin első közvetlen egyeztetését követően.

Újabb csúcs következett augusztusban, az alaszkai Trump-Putyin-találkozó idején, amelyet a Kreml komoly diplomáciai áttörésként értékelt. Októberben és novemberben azonban minden korábbinál súlyosabb lett a helyzet: a második orosz-amerikai csúcs elmaradt, Washington pedig egy 28 pontos béketervet tett le az asztalra.

Ebben az időszakban naponta átlagosan 322 orosz katona haláláról érkezett hír, kétszer annyiról, mint egy évvel korábban.

Moszkvában mindezt nyíltan politikai eszközként kezelik. A területszerzések célja nemcsak katonai, hanem tárgyalási előny megszerzése Washingtonnal szemben. Putyin tanácsadója, Jurij Usakov szerint a „fronton elért sikerek” erősítik Oroszország pozícióját.

A 2025-ben elesett orosz katonák többsége korábban nem szolgált a hadseregben. A fordulópont a 2023 végi avgyijivkai csata volt, ezt követően ugrott meg az úgynevezett „önkéntesek” száma.

Míg 2024-ben az elesettek 15 százaléka tartozott ebbe a körbe, 2025-ben már minden harmadik halott civilként vonult be a hadseregbe.

A helyi hatóságok egyre agresszívabban toboroznak. Magas egyszeri kifizetéseket ígérnek, az eladósodott rétegeket célozzák, egyetemeken jelennek meg, miközben a Kreml igyekszik elkerülni az általános mozgósítást, amely politikailag kockázatos lenne.

Bár a hivatalos kommunikáció önkéntes jelentkezésekről szól, számos esetben dokumentálták a nyomásgyakorlást. Különösen gyakori, hogy büntetőeljárás alatt állókat ösztönöznek katonai szerződés aláírására.

Az orosz jog lehetővé teszi, hogy az elítéltek katonai szolgálattal váltsák ki a börtönt egy olyan igazságszolgáltatási rendszerben, ahol az ítéletek kevesebb mint egy százaléka felmentő.

Sokan abban bíznak, hogy egy év szolgálat után leszerelhetnek, ám a 2022 szeptembere után kötött szerződések automatikusan érvényben maradnak a háború végéig.

Dmitrij Medvegyev szerint 2025 októberéig 336 ezer új katona csatlakozott az orosz hadsereghez. A NATO becslése alapján Moszkva havonta mintegy 25 ezer katonát veszít, vagyis a rendszer jelenleg még képes pótolni a kiesést.

Összesítésük szerint Oroszország eddig mintegy 1,1 millió halottat és sebesültet szenvedett el, ebből nagyjából 250 ezer lehet a halálos áldozatok száma.

Ukrajna veszteségei szintén súlyosak. Volodimir Zelenszkij hivatalos adatai szerint 46 ezer ukrán katona halt meg, független becslések azonban ennél jóval magasabb, akár 140 ezres számról is beszélnek - írja a Jutarnji.