Orbán Viktor az X közösségi oldalon azt írta, hogy Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári pozíciójára.

A kormányfő posztjában felidézte, hogy a múlt heti EP-választások után Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral arra a megállapodásra jutottak, hogy magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében magyar forrásokat sem fordítanak erre a tevékenységre.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE