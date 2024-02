Gyors áttörést hozott az EU rendkívüli csúcstalálkozója, amely annak köszönhető, hogy szűk körben tartott előzetes megbeszélés után Magyarország kormányfője azonnal feladta a kibővített uniós költségvetés és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segélyek blokádját – így tálalja a német sajtó az oroszok által megtámadott keleti szomszédunk 50 milliárd eurós támogatásáról szóló határozatot, amelyre a 27 tagállam közül immár Orbán Viktor magyar miniszterelnök is rábólintott.

Ezt Olaf Scholz országában a kancellár fölényes sikereként könyvelik el, mivel az EU-ban Németország a legnagyobb pénzügyi és katonai pártfogója Ukrajnának. Ehhez pedig a kancellár kezdettől foggal-körömmel ragaszkodik, még annak árán is, hogy idén már a lakosságtól és a vállalkozásoktól is pénzt kell elvonnia a támogatás fenntartásához.

A németek körében mostanra jelentős népszerűségvesztést elszenvedő Scholznak már nagy szüksége volt arra, hogy Brüsszelből sikerélménnyel térjen vissza sztrájkhangulatú hazájába, ennek híján újabb koporsószög hullott volna a szövetségi kormány küszöbére. A vezető lapok kiemelik: nem volt szükség éjszakába nyúló egyezkedésre, az Orbánnal szembeni szigor fokozására, hanem „elég gyorsan mentek a dolgok” az Európai Tanács ülésén.

Magyarország miniszterelnöke kapott egy kis show-t, de a valóságban semmit sem kap Brüsszelben, még hazájának sem – fogalmaz a Frankfurter Allgemeine Zeitung, amely szerint az elmúlt hetek „Orbán által keltett zaját” tekintve kapitulációnak tűnik, hogy az állam- és kormányfők nem sokkal a találkozó kezdete után meg tudtak állapodni az új segélycsomagról. A napilap szerint nem lehet másra gondolni, mint, hogy a magyar vezető legalább annyira foglalkozott a műsorral, mint amennyit magával a kérdéssel.

Újra Európa blokkolójaként mutatkozhatott be, és még egy fényképet is kapott az EU összes nagy nevével: Scholz, Macron, Meloni, Michel, von der Leyen. Ez egy olyan trófea, amelyet egy kisebb tagállam tekintélyelvű vezetője szívesen hazavisz a brüsszeli oroszlánbarlangból – írják.

Szokásos érzelmeihez képest Olaf Scholz arckifejezése és hangja kifejezetten eufórikus volt, amikor csütörtökön rendkívüli örömmel ismét kijelenthette: „Sikerült!” A magyar kettős vétó miatt decemberben meghiúsult csúcstalálkozó most nem az EU rettegett, mély megosztottságával, hanem példátlanul rövid tanácsüléssel zárulhatott – számol be a Rheinische Post brüsszeli tudósítása, amely szerint az áttörés nyilvánvaló okait az a kép szimbolizálja, amit Charles Michel, az EU Tanácsának elnöke tett közzé az X-en.

A fotón a döntés előtti, szűk körű megbeszélésen Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök mellett Olaf Scholz és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közrefogja a ”magányos blokkolót”, Orbán Viktort, aki azonban nem rájuk, hanem a cipőjére néz.

A lap szerint ez a jelenet megmutatta, amikor a magyar vezető rájött: sem az uniós források felszabadítására vonatkozó követelését, sem az Ukrajnával kapcsolatos, további vétót nem tudja érvényesíteni, sőt, fennáll a veszélye, hogy teljesen elveszíti az európai talajt a lába alól.

A lapok győzelmi jelentésként tálalják, hogy az EU-diplomaták az elmúlt hat hétben keményen kiálltak Orbánnal szemben, belengetve a szavazati jogának megvonását is. Igazi fordulatot azonban ez a személyes megbeszélés hozott, amely után Orbán Viktor „felszállt a fedélzetre”.

Főként, hogy az új lengyel miniszterelnök, Donald Tusk támogatására sem számíthatott már, aki Brüsszelbe érkezve kijelentette, hogy ellenzi Orbán „nagyon furcsa és nagyon önző játékát”. Tusk szerint „Nem Ukrajna, hanem Orbán fáradtsága van”, akinek döntenie kell, hogy része-e a közösségnek – idézi a Rheinische Post.

Ezzel együtt megjegyzik, hogy a tagállamok semmiképp sem akarták a B-tervet, azaz Ukrajna kétoldalú finanszírozását külön államközi megállapodásokkal. Akárcsak Vlagyimir Putyin, Orbán alábecsülte az EU elszántságát, amely normál méretére zsugorította a magyar miniszterelnököt – állapította meg a Die Zeit, amely szerint azonban egyik fél sem győzte le a másikat.

A magyar kormányfő ugyanis arcvesztés nélkül térhet haza a kialkudott felülvizsgálati feltételekkel, ami az EU-nak a valóságban nem kerül semmibe.

Orbán Viktor letöréséhez így is heteknek kellett eltelnie, miután évekig sikerrel járt azzal, hogy ahol csak tehette, homokot szórt az EU fogaskerekeibe – jegyzi meg a hetilap, azt jósolva, hogy legközelebb is a közöséggel szemben lép fel az elszigetelt vezető, főként, ha másik barátját, Donald Trumpot ősszel amerikai elnökké választják: akkor az USA leállíthatja az Ukrajnának nyújtott segélyeket.

Egyelőre nem tudni, hogy a többi vezető tett-e további pénzügyi ígéreteket Orbánnak, hogy meggondolja magát. Több uniós diplomata szerint nem történt ilyen, ám túl kevés az információ – jegyzi meg a Bild.

A Spiegel szerint a sokak által várt diplomáciai botrányt csak azzal kerülte el Orbán, hogy gyorsan megadta magát, míg a Süddeutsche Zeitung mellett a svájci Neue Zürcher Zeitung is megállapítja, hogy a magyar miniszterelnök „évek óta zseniálisan játssza a gazember szerepét”, ezért nála jobban senki nem idegesíti az EU-t.

Az EU számára Orbán Viktor egy akadályozó, aki aláásta a demokráciát az országában, és flörtölt a külpolitika tekintélyelvű vezetőivel. Orbán számára az EU egy túlhajszolt központi hatalom, amelybe beszivárgott a baloldali korszellem, és amely rossz lovat támogat Ukrajna politikájában – írják.

A német sajtó beszámol arról is, hogy Brüsszelben Olaf Scholz ismét nagy erőkkel kampányolt azért, hogy a tagállamok tegyenek ennél is többet Ukrajna katonai támogatásáért, mivel „veszélyben forog a léte”. A csúcstalálkozó részvevői ugyan elismerték a cselekvés szükségességét, de a kancellárnak senki nem adott további konkrét ígéretet, ami azt jelenti, hogy még hosszasan kell lobbiznia.

Orbán show-ját megelégelte a többi 26 tagállam, ám a csúcstalálkozón új vita robbant ki. Scholz nagyon frusztrált volt amiatt, hogy az EU-tagok vonakodnak a támogatásaik növelésétől, ezért lekicsinylően kommentálta a többiek viselkedését – számolt be a WELT TV.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindenesetre meleg hangú üzenetben, külön megköszönte támogatója személyes közreműködését. „Kedves Olaf!” kezdetű, X-en közzétett posztjában azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása a legjobb befektetés.

Dear Olaf, I appreciate your personal efforts to make this decision a reality. The EU's long-term support for Ukraine is the best investment in safeguarding Europe's unity and freedom from Russian aggression. Germany's role in restoring peace in Europe cannot be overstated.