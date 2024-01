ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Forr a levegő Európa legnagyobb gazdaságában: miközben a gazdálkodók és a teherautósofőrök látványos tüntetései a vasutasok leállása mellett több nagyvárosban a szélsőjobboldal elleni tiltakozásokba csapott át, vasárnap tömegek vonultak utcára a társadalmi középosztály képviseletében is.

Münchenben több ezer kis- és közepes vállalkozó, köztük vendéglősök, kereskedők, kézművesek, továbbá nyugdíjasok és magánszemélyek tiltakoztak a szövetségi kormány politikája miatt mélypontra jutott megélhetési helyzetük miatt.

„A középosztály feláll” mottóval összehívott, újabb tüntetésen többek között a kamiondíj emelése, a mezőgazdasági gázolaj-támogatások eltörlése, a szén-dioxid-adók és a vendéglátóipari áfa újbóli emelése ellen tiltakoztak, illetve olyan problémák miatt is, mint a lakáshiány, az időskori szegénység, az ápolók és a napközi helyek hiánya és a túl sok bürokrácia.

Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter a megjelent tömeg nevében felszólította Olaf Scholz szövetségi kormányát, hogy álljon szóba az emberekkel az adóemelések és a magas energiaárak következményei miatt, amely sok vállalkozás bukásához és emberek elszegényedéséhez vezetett – tudósít az Abendzeitung müncheni napilap.

Az, hogy ropognak a dolgok, nem hangulat kérdése, hanem számok igazolják az eladásoktól az adóterhekig – mutatott rá Clemens Baumgärtner (CSU) gazdasági tanácsadó, miközben az emberek azt skandálták, hogy elegük van a jelzőlámpás koalíció alkotta kormányból, amely tönkretette a gazdaságot.

A bankszektor is új gazdaságpolitikát sürget

Eközben kongatják a vészharangot a gazdasági szereplők is.

Az emberek és a cégek aggódnak a pénzükért és a jólétükért, a befektetők elpártoltak, ezért Németországnak sürgősen szüksége van egy úttörő menetrendre, amely rendezi a gazdaság fő irányait – jelentette ki a Commerzbank vezérigazgatója egy berlini csúcstalálkozón.

Manfred Knof közölte: átfogó gazdasági kezdeményezésre van szükség az oktatás, a digitalizáció, az energia és az infrastruktúra területein, mert az egyedi intézkedések, törvények már nem elegendők a versenyképeséghez. Ehelyett nagyon erős magánbefektetésekre van szükség az új technológiákba és a mesterséges intelligenciába, viszont a befektetők elpártoltak Németországtól, amivel a zöld és a digitális átalakulás forog kockán.

Az ország vezető közepes méretű bankjának vezetője szerint szégyen, hogy strukturális problémák miatt a gazdaságpolitika nem teremti meg a jelentős beruházásokat vonzó környezetet.

Christian Sewing, a Deutsche Bank vezetője is aggódik amiatt, hogy Szászországban, Türingiában és Brandenburgban az őszi tartományi választásokon jobbra tolódás várható az AfD-vel kapcsolatos előrejelzések miatt. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint Sewing úgy látja, ez a kérdés már a német demokrácia jövőjéről és a világban elfoglalt helyéről szól.

Kifejtette azt is, hogy nagyobb reformok nélkül Németországnak az elkövetkező időkben hozzá kell szoknia a csekély, évi 0,5-0,75 százalékos növekedési ütemhez.

A „Kéz a kézben a hazánkért” szövetség tüntetése Münchenben 2024. január 28-án Kép: Getty Images / picture alliance / Ehsan Monajati

Jelentősen drágulnak a repülőjegyek

Más területek mellett a repterek és a légitársaságok is aggódnak, mivel a szövetségi kormány májustól jelentősen, utasonként 15,53-70,83 euróra emeli a légiforgalmi adót, emiatt az egekbe szökhetnek a jegyárak.

A világ harmadik legnagyobb légiközlekedési helyszínének számító hamburgi repülőtér ügyvezető igazgatója, Christian Kunsch ugyancsak élesen bírálja a kormánypolitikát, mivel egyes fapados szolgáltatók a magas állami díjak miatt már most is elkerülik a német repülőtereket.

Az SPD, a Zöldek és az FDP által alkotott jelzőlámpás koalíció veszélyezteti Németországot, mint légi közlekedési helyszínt, és ezzel a munkahelyeket is – mondta a Német Sajtóügynökségnek, kiemelve, hogy az intézkedések megnehezítik a károsanyag-kibocsátástól mentes repülésre sürgősen szükséges átalakulást a magas költségek és a fenntartható üzemanyagok népszerűsítésének tervezett csökkentése révén.

Kifejtette, hogy az ország már most is a legdrágább Európában a légitársaságok számára, ez pedig a koronaválságból másutt már kilábalt légiipar helyzetén is látszik, amely a többi tagállamhoz képest a „bajnokság végén van”.