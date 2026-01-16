Friedrich Merz egy szerdai beszédében bírálta a németek munkamorálját, és hosszabb munkaidőt szorgalmazott. A kancellár szerint a gazdaság teljesítménye összességében nem elég magas, és kritizálta a munka-magánélet egyensúlyról és a négynapos munkahétről szóló jelszavakat, szerinte ezekkel a jövőben nem lehet fenntartani Németország jelenlegi jólétét.

Merz Svájcot hozta fel példaként, kiemelve, hogy az ott élők évente átlagosan 200 órával többet dolgoznak, mint a németek. Szerinte „nincs genetikai különbség” a két ország lakói között, ami indokolná, hogy a németek kevesebbet dolgozzanak, mint a svájciak. Leszögezte: a munkaerőköltségek „nálunk egyszerűen túl magasak, le kell jönnük erről a magas szintről.”

A kancellár szerint a munkaerőköltségek csökkentésének egyik legjobb módja, ha „megígérjük egymásnak, hogy több munkával, nagyobb teljesítménnyel újra magasabb gazdasági teljesítményt érünk el Németországban”.

Elismerte, hogy kijelentései félreérthetők lehetnek, hiszen már most is milliók dolgoznak rengeteget és vállalnak túlórákat, de figyelmeztetett: a munkaóráknak összességében növekedniük kell Németországban - írta az n-tv.de német hírportál.

Friedrich Merz közölte azt is, hogy a kormánya lépésről lépésre hozza meg a döntések Németország talpraállításhoz.