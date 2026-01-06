Friedrich Merz német kancellár a német szövetségi parlament CDU/CSU- és SPD-képviselőinek írt év eleji levelében komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a gazdasági helyzettel kapcsolatban. A dpa német hírügynökség által ismertetett levél szerint a kancellár úgy vélekedik, hogy az eddig meghozott intézkedések nem tudták kellőképpen javítani Németország versenyképességét, és „egyes területeken nagyon kritikus” a helyzet.

A német gazdaság csak akkor tud ismét növekedni és kilábalni a válságból, ha 2026-ban a megfelelő politikai és jogi döntések alapvetően javítják a gazdasági feltételeket - szögezte le Friedrich Merz az n-tv.de tudósítása szerint.

Merz a levélben megerősítette az is, hogy Németország továbbra is támogatja Ukrajnát. „Oroszországnak nem lehet kétsége az elkötelezettségünk iránt” - fogalmazott a kancellár. Hangsúlyozta azt is, hogy kormánya továbbra is Ukrajna szuverenitását tiszteletben tartó mielőbbi fegyverszünetért dolgozik, bár a diplomáciai munka nehéz körülmények között zajlik: az orosz tárgyalási hajlandóság csekély, Zelenszkij pedig az ukránok egységét próbálja megőrizni, a transzatlanti együttműködés is jelentősen átalakult.

A levél végén a német kancellár arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy dolgozzanak a politikai iránti lakossági bizalom megerősítésért. „Csak így tudjuk a németek nagy többségét meggyőzni a demokrácia és a piacgazdaság értékéről“ - fogalmazott.