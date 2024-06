A közeli román faluról kapta a nevét a Mihai Kogalniceanu (MK) légibázis, amely úgy tűnik, a NATO legnagyobb európai támaszpontjává nőheti ki magát: nagyobb lesz még a németországi Ramsteinnél lévőnél is.

A fejlődő romániai bázison már épülnek az új hangárok és a kifutópályák. Hamarosan ide telepítenek egy - nemrégiben Norvégiából vásárolt - román F-16-os századot, valamint MQ-9 Reaper drónokat is hoznak, ahogy kialakítanak továbbá egy teljes katonai várost is, amelyben 32 ország NATO-hadserege, légiereje és haditengerészeti személyzete fordul majd meg.

Az Ukrajna ellen indított orosz invázió megváltoztatta az átrepülő területeket.

2021-ben a NATO vadászpilótái messze a nemzetközi vizek felett repültek a Fekete-tengeren. Most azonban ragaszkodnak a 12 tengeri mérföldes zónához a román és a bolgár felségvizek felett, hogy elkerüljék a félreértéseket, az oroszokkal való eszkalációs helyzeteket – mondta el a BBC helyszíni riportjában Charlie Tagg finn RAF-pilóta, akinek ez a harmadik, egyben az utolsó szolgálati körútja.

Korábban azért voltunk itt, hogy elrettentsünk minden orosz agressziótól. Ez most inkább megnyugtatás a többi NATO-országnak, hogy itt vagyunk, és készek vagyunk megvédeni.

A mindennapok az MK-bázison többnyire nyugodtak. Scott Delay, az Amerikai Hadsereg munkatársa logisztikát tervez az itt megforduló 1840 amerikainak.

„Igyekszünk otthonos hangulatot teremteni számukra, amíg itt vannak. Valójában ez is ugyanolyan közösség, mint a többi, csak kerítés van körülötte" – nyilatkozta.

És hogy mi okoz az amerikai katonáknak komoly problémát? Megszokni, hogy az interneten rendelt áruk szállítási ideje a megszokott pár óra helyett akár több hét is lehet Romániában.