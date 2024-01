ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az orosz statisztikai hivatal jelentése szerint tavaly január 9. és december 25. között 62 százalékkal drágult a tojás. Az áremelkedés régiónként eltérő, az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten például 220 rubelt kérnek el egy tíz darabos dobozért , miközben az átlagnyugdíj a 20 ezer rubelt sem éri el.

A Spiegel német hírmagazin beszámolója szerint míg egyes régiókban már csak kizárólag darabonként kapható a tojás, mert a fogyasztók nagy része nem tud megvenni egy egész dobozzal, másutt pánikvásárlásba kezdtek a folytatódó drágulástól tartó emberek.

Szakértők egy sor körülmény összjátékának tudják be a nagyarányú áremelkedést.

A drágulásban közrejátszott:

a rubel gyengülése,

az állattartás költségeinek emelkedése, köztük a takarmány, és a gyógyszerek drágulása, amihez a nyugati szankciók is hozzájárultak,

a baromfiágazatot sújtó munkaerőhiány,

és a fel-felbukkanó madárinfluenza is.

A kormányzat igyekszik gátat vetni a folyamatnak, már tavaly év végén exporttilalmat rendelt el a szárnyashúsra és a tojásra. Az orosz versenyhivatal pedig vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a nagyobb tojástermelők egyeztették-e az áremeléseiket.

Az üggyel személyesen Vlagyimir Putyin elnöknek is foglalkoznia kellett. Bejárta a nyugati sajtót is az a jelenet, amikor egy kisnyugdíjas panaszára azzal magyarázta a drágulást egy élő televíziós adásban, hogy az emberek jobban élnek, nagyobb a jövedelmük, és ennek hatására a tojás mint közkedvelt fehérjeforrás iránti kereslet is emelkedik. Szerinte a gond csak az, hogy a kormány túl későn pörgette fel a tojásimportot.

Az orosz elnök azt is elárulta, hogy régebben reggelire akár tízet is megevett rántotta formájában.